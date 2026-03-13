The Dinosaurs, cosa sapere sulla docuserie che spopola su Netflix

The Dinosaurs è prodotta da Steven Spielberg tramite Amblin Documentaries, in collaborazione con Silverback Films - il team dietro Life on Our Planet - e con Industrial Light & Magic (ILM) per gli effetti visivi. Dan Tapster è lo showrunner, Nick Shoolingin-Jordan il regista. La musica è firmata da Lorne Balfe. Non è la prima volta che Spielberg e ILM lavorano insieme ai dinosauri: lo avevano già fatto nel 1993 con Jurassic Park.