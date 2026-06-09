Proud, trama e cast della serie tv premiata a Séries Mania in arrivo

Al centro della narrazione della serie tv Proud c’è Filip, giovane modello omosessuale che vive immerso in una quotidianità apparentemente leggera, scandita da successo professionale e da un’immagine pubblica costruita su sicurezza e carisma. Dietro questa facciata, però, emergono insicurezze profonde e una fragilità emotiva che il protagonista tende a mascherare.

L’equilibrio della sua esistenza viene spezzato da un evento traumatico in ambito familiare che lo costringe a confrontarsi con una responsabilità completamente nuova: la cura di un bambino. Questo passaggio segna una frattura netta nella sua vita, obbligandolo a ridefinire priorità, legami e soprattutto la propria idea di libertà. Nel percorso che segue, Filip si trova a fare i conti con sensi di colpa, difficoltà relazionali, giudizi sociali e il timore di perdere l’autonomia su cui ha costruito la propria identità.