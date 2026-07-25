È iniziata un mese fa l'estate sul palco dei Subsonica, una stagione più che speciale, quella dei loro trent'anni di carriera. "Terre Rare 96-26" è la tournée che accompagna l'unicesimo disco del gruppo di Torino, Terre Rare, fuori lo scorso marzo, una esplorazione in territori lontani all'insegna della contaminazione.

Celebrare un anniversario, del resto, significa proprio questo: essere grati per ciò che è stato e per quello che si ha e i Subsonica godono di un amore incondizionato da parte di un pubblico che li segue fin dal primo giorno e che continua a crescere insieme a loro. Si parte con Onde quadre, 1997 in questo viaggio trentennale. "Benvenuti nel 1996!", grida Samuel. All'epoca si ballava, dice, e anche adesso. Napoli risponde all'affetto della band che torna nella città dove sono stati "adottati" dai fratelli 99 Posse, ricorda il cantante. Mani in alto e tanta, tantissima energia. Liberi tutti, Aurora sogna, Nuova ossessione, Nuvole rapide, sequenza di pezzi storici interrotta da Radio Mogadiscio, primo singolo dell'ultimo disco, un inno alla libertà.

Per questo compleanno la band si è regalata un disco nuovo e un viaggio in Nordafrica, racconta Samuel. Dal Marocco i Subsonica sono tornati con strumenti locali e un'idea della musica appresa sul posto che sposano totalmente.

La musica è cura, rituale, "Non è un ritornello da regalare a un'estate", aggiunge il cantante. Straniero, Ghibli e Grida sono l'occasione per parlare di quello che sta succedendo. Il primo brano è realizzato con TÄRA, cantautrice italiana di seconda generazione di origine palestinese, una delle tante persone che non si sentono a casa da nessuna parte. Max Casacci prende la parola: c'è da ster attenti in questo momento per non ripetere gli sbagli del passato. Occorre proteggere la democrazia, un gesto rivoluzionario. Poi si torna alla musica e al loro passato di band, dove c'è tanto di bello. Inclusi gli inizi, stagione condivisa coi Bluvertigo, che hanno suonato sul palco di Napoli il giorno prima, a cui va la dedica su Discolabirinto, in memoria di quando erano sempre insieme in cartellone. "Loro erano più fighi", scherza Samuel.

Dopo, ancora un omaggio, a Battiato con Up Patriots to Arms, "La musica contemporanea, mi butta giù", il pubblico salta fino alla fine, Tutti i miei sbagli che non è l'ultimo brano. Si chiude con Strade, da Microchip emozionale, 1999. Tutto è ancora in movimento.