Noisy Naples Fest, il racconto dei concerti del primo giorno

I Bluvertigo salgono sul palco alle 19, hanno un'ora circa per svelare al pubblico di Napoli la spinta creativa che li ha riportati sui palchi nazionali nella formazione orginale, Morgan, Andy, Livio Magnini, Sergio Carnevale, Lele Battista dallo scorso aprile.

Il tour estivo è "Esseri Umani", il repertorio è enorme per 50 minuti ma Morgan, Andy e compagni sono entusiasti di essere a Napoli e tutto va alla grande.

"Siamo di buonumore", dice Morgan che tra una canzone e l'altra scherza col pubblico. Non farà nessun discorso, non c'è tempo. Ma inventatelo, dice, con ironia.

Capelli biondo rame, jeans brillantinati, canotta con le paillettes, stringate col tacco dorato. Andy risponde con pantaloni morbidi argento e gilet.

Si apre con Decadenza, brano del 1995, di Acidi e basi, Si prosegue con L'eretico e Fuori dal tempo, rimbalzando tra un disco e l'altro, un successo dopo l'altro. Tra synth e sfondi pop che accendono i pensieri.

I Bluvertigo sono tornati insieme sul palco e si divertono davvero, regalando al pubblico con generosità il loro sound unico, elettronico, post-punk. Che invita a muoversi e a pensare in maniera alternativa. I ricordi sono importanti ma lo è ancora di più la consapevolezza: chi siamo stati e cosa ancora possiamo essere. Nel mix di Napoli c'è spazio per La crisi, L'assenzio, Sono = Sono ma anche per Zero. Altre F.D.V. chiude il live come una domanda aperta, un manifesto, un invito, a guardare oltre noi stessi.