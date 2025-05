Il settimo disco, a nove anni dal precedente, segna la riscoperta di fare musica insieme, le difficoltà affrontate e superate, senza mai avere dubbi sul legame che li unisce. Dieci tracce che danno il via alla fase 3.0 del gruppo. E di smettere non se ne parla proprio: "No, siamo troppo bravi a fare quello che facciamo", assicura Skin. L’abbiamo incontrata a Milano, insieme ad Ace: ecco la nostra intervista