Mondo

Perché la Cisgiordania è diventata centrale nelle strategie di Israele

Luciana Grosso

Ispi
Bulldozer israeliani al lavoro su un terreno di proprietà della palestinese situato tra le città di Silat al-Harithiya e Yamoun, a Ovest di Jenin, nella Cisgiordania occupata - Getty

Il Parlamento di Tel Aviv ha riconosciuto 19 nuovi insediamenti considerati illegali dal diritto internazionale. Il contesto è reso ancora più delicato dal cessate il fuoco a Gaza. I palestinesi vedono così restringersi spazi, diritti e possibilità di autodeterminazione, mentre le violenze dei coloni aumentano, soprattutto nelle aree agricole. E l’ipotesi di uno Stato palestinese si allontana ulteriormente

