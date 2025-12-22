Il Parlamento di Tel Aviv ha riconosciuto 19 nuovi insediamenti considerati illegali dal diritto internazionale. Il contesto è reso ancora più delicato dal cessate il fuoco a Gaza. I palestinesi vedono così restringersi spazi, diritti e possibilità di autodeterminazione, mentre le violenze dei coloni aumentano, soprattutto nelle aree agricole. E l’ipotesi di uno Stato palestinese si allontana ulteriormente