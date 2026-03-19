Come funziona il sostegno agli orfani di femminicidio?

In Italia, dove manca ancora un registro ufficiale, sono 252 i minori seguiti dal progetto “A Braccia Aperte", e il 40% di loro ha assistito al crimine. Un programma che dal 2020 offre supporto psicologico, educativo e inclusione lavorativa agli orfani e alle loro famiglie affidatarie. “Intervenire tempestivamente è fondamentale: il tempo incide in modo decisivo sul superamento del trauma”, spiega la responsabile del progetto. "Ma è necessario dire loro la verità"