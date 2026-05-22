Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

In Italia le ragazze hanno (più) paura del futuro

Roberta Cavaglià
©Getty

Il futuro fa paura a più del 40% delle giovani italiane e più di un terzo immagina la propria vita all’estero. Il ritratto di una generazione che, fin dall’adolescenza, si scontra con l’idea che l’Italia non sia un posto per donne 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ