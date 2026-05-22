Perché abbiamo perso: l'auto-analisi dem sulla sconfitta contro Trump

Mentre si avvicinano le elezioni di Midterm, viene diffuso dallo stesso Partito democratico un report sulla sconfitta del 2024 che mette in luce le fragilità sistemiche che hanno portato alla vittoria di Trump. Non sarebbe stata tutta colpa di Kamala Harris e del ritardo con cui la sua campagna è partita: l'analisi evidenzia problemi struttuali tanto a livello di programma tanto sul piano della comunicazione