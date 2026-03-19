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Cronaca

La Sicilia è un sentimento, una guida tra geografia e psicologia

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

Caravanserai – la rubrica di Pietrangelo Buttafuoco per Sky Insider – è una carovana in cammino. Storie, visioni e materiali dell’immaginario in direzione del futuro. Questa settimana partendo dal libro di Padre Antonio Spadaro, "La Sicilia è un sentimento", riflette sul mistero dell'isola che è, al tempo stesso, vertigine, incanto, contraddizione

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