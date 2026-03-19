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Paesi più felici al mondo: Finlandia sempre prima, Italia in progresso

Raffaele Mastrolonardo

Nell’edizione 2026 del World Happiness Report, lo Stato scandinavo e gli altri nordici si confermano in cima alla classifica. La Penisola risale al 38° posto, ancora penalizzata però da corruzione e scarso supporto sociale. Il nodo giovani e social media.

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