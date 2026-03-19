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Lifestyle

“Sfatiamo tabù per sentirci meno sole”: la maternità senza filtri

Benedetta Macchini

Uno sfondo di gattini e argomenti difficili da trattare: da un anno la 36enne Alessandra Scarpis racconta sui social la maternità “senza filtri”. “Siamo abituate a considerare il diventare madri un’esperienza perfetta – racconta a Sky tg24 Insider – ma in realtà ci sono un sacco di aspetti negativi. Dobbiamo abituarci a parlarne, senza far sentire le mamme inadeguate o ingrate. Così, ci sentiremmo tutti meno soli”

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