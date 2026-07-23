Noisy Naples Fest, scaletta e orari degli artisti in concerto a Napoli

Tutto pronto a Napoli per il Noisy Naplest Fest , un festival musicale inedito, che ha come location la Mostra d'Oltremare . Giovedì 23 e venerdì 24 luglio il programma prevede oltre 15 ore di musica non-stop , distribuite in due giornate. Al centro della scena alcuni dei grandi protagonisti del panorama musicale mondiale che hanno segnato il rock , l'elettronica , l'indie rock degli anni a cavallo tra i due millenni e i Duemila. Headliner Franz Ferdinand e Kasabian , questi ultimi sul palco di Napoli per l 'unica data italiana di questa stagione. Prima e dopo, si alterneranno per live di durata diversa tanti altri artisti e altre band coi successi delle tournée in corso. In basso, il programma del Festival e gli orari di uscita sul palco degli artisti nel dettaglio.

10 mila persone attese ogni giorno a Napoli

A Napoli sono attese 10 mila persone ogni giorno per il Noisy Naples Fest, nuovo format che amplia l’offerta musicale e turistica dell’estate partenopea, di interesse nazionale e internazionale.

La venue è inedita, col palco allestito nel Viale delle 28 Fontane, all'interno della Mostra d'Oltremare, area che è stata allestita ad hoc, con ampi spazi dedicati al relax e l'intrattenimento, food, beverage e dj set.

Tra live sul palco principale e after show alla adiacente Arena Flegrea, con capienza limitata, per offrire al pubblico un'esperienza esclusiva, ci sarà da ballare fino a tarda notte.

I Bluvertigo e i Planet Funk saliranno sul palco nella formazione originale. I Subsonica porteranno a Napoli i brani del tour estivo “TERRE RARE 96-26”. I Kasabian tornano a Napoli dopo il concerto storico del 2018.

Il pubblico ha la possibilità di occupare settori diversi. Tra le esperienze più esclusive, l’Area Lounge Martini, area premium sulla terrazza

panoramica dell’evento, all’interno della Gold Pit. La Gree Zone è sold out.