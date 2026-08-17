Eurovision Song Contest, Burgas ospiterà la 71esima edizione

Dimitar Nikolov, sindaco della città bulgara, ha commentato: “L’intera regione di Burgas fa parte della nostra squadra: i nostri comuni, le istituzioni, le università, le scuole, le organizzazioni culturali, gli artisti, i volontari e le imprese locali. Non si tratta di una singola città che ospita l'Eurovision. Si tratta della Bulgaria che ospita l'Eurovision”

Burgas ospiterà la 71esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma martedì 11, giovedì 13 e sabato 15 maggio 2027. Dimitar Nikolov, sindaco di Burgas, ha dichiarato: “Non si tratta di una singola città che ospita l'Eurovision. Si tratta della Bulgaria che ospita l'Eurovision: un'intera comunità, unita e ispirata”.

Dimitar Nikolov, sindaco di Burgas, ha commentato: “È un onore eccezionale per noi ospitare l' Eurovision Song Contest 2027 . Desidero ringraziare BNT e l'EBU per la fiducia accordataci. L'intera regione di Burgas fa parte della nostra squadra: i nostri comuni, le istituzioni, le università, le scuole, le organizzazioni culturali, gli artisti, i volontari e le imprese locali. Non si tratta di una singola città che ospita l'Eurovision. Si tratta della Bulgaria che ospita l'Eurovision: un'intera comunità, unita e ispirata. Il nostro obiettivo è che l'Europa scopra la Bulgaria attraverso Burgas”.

Dopo un testa a testa finale con Sofia , Burgas ha avuto la meglio ottenendo la possibilità di ospitare l’edizione 2027 della celebre competizione musicale. Tra le città candidate anche Plovdiv e Varna . L’Arena Burgas, inaugurata nel 2023, ospiterà i tre appuntamenti: le semifinali di martedì 11 e giovedì 13 maggio, la finale di sabato 15 maggio.

Martin Green, Direttore dell'Eurovision Song Contest, ha aggiunto: “Burgas porta qualcosa di veramente speciale all'Eurovision Song Contest. È una città vivace e accogliente sul Mar Nero, con una forte identità musicale e culturale, e possiede l'ambizione, le infrastrutture e la passione necessarie per accogliere la famiglia dell'Eurovision. Per la prima edizione dell'Eurovision Song Contest in Bulgaria, vogliamo creare qualcosa che sia autenticamente bulgaro e al tempo stesso inconfondibilmente nello spirito dell’Eurovision: una celebrazione che unisca le persone attraverso la musica”.

Infine, Green ha concluso: “Insieme a BNT, alla città di Burgas e ai nostri partner in tutta la Bulgaria, non vediamo l'ora di creare a maggio una settimana dell'Eurovision indimenticabile e di dare il benvenuto al mondo a Burgas”.

Nel maggio di quest’anno Dara, in gara con il brano Bangaranga, ha trionfato sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna. Secondo posto per Noam Bettan, medaglia di bronzo per Alexandra Capitanescu. Quinta posizione per Sal Da Vinci (FOTO), rappresentante italiano con Per Sempre Sì.