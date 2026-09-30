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Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Livorno

Spettacolo
©IPA/Fotogramma

Giovedì 1° ottobre il tour "La notte di Certe Notti" fa tappa al Modigliani Forum di Livorno. Il rocker di Correggio festeggia i trent'anni di Buon compleanno Elvis con un racconto a capitoli della sua carriera, due brani inediti e un duetto in famiglia

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Dopo le arene del Nord e la tappa ligure di martedì, Luciano Ligabue scende verso la Toscana. L'appuntamento è per giovedì 1° ottobre alle 21 al Modigliani Forum, unica data livornese del giro nei palasport che chiude il suo 2026 dal vivo.

 

Il progetto nasce da una doppia ricorrenza. Sono passati trent'anni dall'uscita di Certe notti e dell'album che la conteneva, Buon compleanno Elvis (1995), una svolta decisiva nella carriera del cantautore emiliano. Il 2026 segna anche il ventesimo anniversario del primo raduno di Campovolo. Ligabue ha trasformato queste ricorrenze in un lungo viaggio live: le date europee di maggio, l'inaugurazione dell'Unipol Dome di Milano, gli stadi a giugno e infine i palazzetti, dove il tour si concluderà il 24 ottobre proprio a Milano.

Uno show diviso in capitoli

Nella versione autunnale, lo spettacolo procede per blocchi, ognuno dedicato a un disco. Si parte dall'esordio del 1990 e poi si passa ad Arrivederci, mostro! e Nome e cognome. Uno dei momenti più intensi è Caro il mio Francesco, accompagnata dalle immagini di un omaggio a Francesco Guccini risalente a un concerto bolognese del 2010. Spazio anche alle novità. Qualcosa per te è il primo pezzo inedito dopo tre anni di attesa, uscito a inizio settembre con il suo videoclip. Nessuno è di qualcuno affronta il tema della violenza contro le donne: i proventi dei diritti vanno alla Fondazione Una Nessuna Centomila. Poi c'è il momento più privato della serata. Su A modo tuo, canzone scritta per la figlia e portata al successo da Elisa, sale sul palco Linda Ligabue. Alla batteria, per tutto il concerto, c'è l'altro figlio, Lenny.

Le prossime date

Dopo Livorno, il tour prosegue il 3 ottobre a Pesaro e il 6 a Firenze. Seguono Mantova, Bologna, Messina, Eboli, Bari e Ancona, fino al gran finale del 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.

La possibile scaletta

La scaletta del concerto di Ligabue a Livorno non è stata ufficializzata, tuttavia è probabile che l'artista replichi la setlist eseguita il 22 settembre all'Arena di Verona. 

Balliamo sul mondo

Marlon Brando è sempre lui

Non è tempo per noi

Piccola stella senza cielo

Quando canterai la tua canzone

Un colpo all'anima

Caro il mio Francesco

Il meglio deve ancora venire

Il giorno dei giorni

L'amore conta

Le donne lo sanno

Happy Hour

Qualcosa per te

Nessuno è di qualcuno

Questa è la mia vita

Urlando contro il cielo

Leggero

Quella che non sei

A modo tuo (con Linda Ligabue)

Qualcuno ha visto, per caso, il mio cane blu elettrico monofase?

Sulla mia strada

Tra palco e realtà

I ragazzi sono in giro

Certe notti

Approfondimento

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