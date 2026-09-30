Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Livorno

Dopo le arene del Nord e la tappa ligure di martedì, Luciano Ligabue scende verso la Toscana. L'appuntamento è per giovedì 1° ottobre alle 21 al Modigliani Forum, unica data livornese del giro nei palasport che chiude il suo 2026 dal vivo.

Il progetto nasce da una doppia ricorrenza. Sono passati trent'anni dall'uscita di Certe notti e dell'album che la conteneva, Buon compleanno Elvis (1995), una svolta decisiva nella carriera del cantautore emiliano. Il 2026 segna anche il ventesimo anniversario del primo raduno di Campovolo. Ligabue ha trasformato queste ricorrenze in un lungo viaggio live: le date europee di maggio, l'inaugurazione dell'Unipol Dome di Milano, gli stadi a giugno e infine i palazzetti, dove il tour si concluderà il 24 ottobre proprio a Milano.

Uno show diviso in capitoli

Nella versione autunnale, lo spettacolo procede per blocchi, ognuno dedicato a un disco. Si parte dall'esordio del 1990 e poi si passa ad Arrivederci, mostro! e Nome e cognome. Uno dei momenti più intensi è Caro il mio Francesco, accompagnata dalle immagini di un omaggio a Francesco Guccini risalente a un concerto bolognese del 2010. Spazio anche alle novità. Qualcosa per te è il primo pezzo inedito dopo tre anni di attesa, uscito a inizio settembre con il suo videoclip. Nessuno è di qualcuno affronta il tema della violenza contro le donne: i proventi dei diritti vanno alla Fondazione Una Nessuna Centomila. Poi c'è il momento più privato della serata. Su A modo tuo, canzone scritta per la figlia e portata al successo da Elisa, sale sul palco Linda Ligabue. Alla batteria, per tutto il concerto, c'è l'altro figlio, Lenny.

Le prossime date

Dopo Livorno, il tour prosegue il 3 ottobre a Pesaro e il 6 a Firenze. Seguono Mantova, Bologna, Messina, Eboli, Bari e Ancona, fino al gran finale del 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.