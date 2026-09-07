Luciano Ligabue, è uscito il video del nuovo singolo Qualcosa per te

Prodotto da Overtake Production e diretto da Francesca Silvestri, il videoclip porta sullo schermo l’essenza stessa della nuova canzone del Liga (Warner Music Italy), trasformandola in una presenza viva che attraversa le vite e le fragilità delle persone
Da oggi, lunedì 7 settembre, è online il video di “QUALCOSA PER TE” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di LUCIANO LIGABUE. Prodotto da Overtake Production e diretto da Francesca Silvestri, il videoclip porta sullo schermo l’essenza stessa della nuova canzone di Luciano Ligabue, trasformandola in una presenza viva che attraversa le vite e le fragilità delle persone. Una figura che arriva nei momenti più intimi e difficili, capace di accompagnare, accogliere e offrire conforto. La regia costruisce un racconto delicato e profondamente umano, in cui la musica prende corpo e diventa presenza: qualcosa che ci raggiunge quando ne abbiamo più bisogno, ricordandoci il potere che una canzone può avere nella vita di chi la ascolta.
Il video è stato girato all’aeroporto di Roma Fiumicino, grazie alla collaborazione con Aeroporti di Roma (ADR), società del Gruppo Mundys.
“QUALCOSA PER TE”, scritto dallo stesso Ligabue e prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci, è uscito a tre anni dall’ultimo album di inediti “Dedicato a noi” e accompagna i titoli di coda di “Luciano, prima di tutto”, il documentario diretto da Paolo Bonfadini, una produzione Sky realizzata da Sky Content Factory, disponibile on demand e in streaming su Now.
Cresce l’attesa per il gran finale del tour con 15 appuntamenti unici in 15 città, che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Unipol Dome, ultima data live di Ligabue per il 2026.
Ad accompagnare Luciano Ligabue ci saranno tutti i chitarristi che hanno suonato con lui nel corso della sua carriera, Fede Poggipollini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Mel Previte (chitarra) e Niccolò Bossini (chitarra), insieme a Luciano Luisi (tastiere), Davide Pezzin (basso) e Lenny Ligabue (batteria).
LE DATE DEL TOUR
Di seguito il calendario completo del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto:
12 settembre – JESOLO (Venezia) – Palazzo del Turismo (DATA ZERO)
22 settembre – VERONA – Arena di Verona
25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship
1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
16 ottobre – EBOLI – PalaSele
18 ottobre – BARI – Palaflorio
20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
24 ottobre – MILANO – Unipol Dome
I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.
Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario.
Frecciarossa è treno ufficiale del tour.
Radiofreccia e RTL 102.5 sono le radio ufficiali del tour.
A trent’anni dalla sua prima uscita, è tornato in libreria “Fuori e dentro il borgo”, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, in una nuova edizione rivista e ampliata uscita per Mondadori.
Il volume, prezioso e da collezione, si arricchisce inoltre di una riflessione sul valore della scrittura e della creatività, osservate nella loro dimensione più libera. A completarlo anche la sceneggiatura integrale di “Radiofreccia”, il film tratto dal libro e diretto dallo stesso Ligabue, insieme ad altri contributi inediti.