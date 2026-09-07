Luciano Ligabue, è uscito il video del nuovo singolo Qualcosa per te

Prodotto da Overtake Production e diretto da Francesca Silvestri, il videoclip porta sullo schermo l’essenza stessa della nuova canzone del Liga (Warner Music Italy), trasformandola in una presenza viva che attraversa le vite e le fragilità delle persone Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Da oggi, lunedì 7 settembre, è online il video di “QUALCOSA PER TE” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di LUCIANO LIGABUE. Prodotto da Overtake Production e diretto da Francesca Silvestri, il videoclip porta sullo schermo l’essenza stessa della nuova canzone di Luciano Ligabue, trasformandola in una presenza viva che attraversa le vite e le fragilità delle persone. Una figura che arriva nei momenti più intimi e difficili, capace di accompagnare, accogliere e offrire conforto. La regia costruisce un racconto delicato e profondamente umano, in cui la musica prende corpo e diventa presenza: qualcosa che ci raggiunge quando ne abbiamo più bisogno, ricordandoci il potere che una canzone può avere nella vita di chi la ascolta.

Il video è stato girato all’aeroporto di Roma Fiumicino, grazie alla collaborazione con Aeroporti di Roma (ADR), società del Gruppo Mundys. “QUALCOSA PER TE”, scritto dallo stesso Ligabue e prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci, è uscito a tre anni dall’ultimo album di inediti “Dedicato a noi” e accompagna i titoli di coda di “Luciano, prima di tutto”, il documentario diretto da Paolo Bonfadini, una produzione Sky realizzata da Sky Content Factory, disponibile on demand e in streaming su Now. Cresce l’attesa per il gran finale del tour con 15 appuntamenti unici in 15 città, che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Unipol Dome, ultima data live di Ligabue per il 2026. Ad accompagnare Luciano Ligabue ci saranno tutti i chitarristi che hanno suonato con lui nel corso della sua carriera, Fede Poggipollini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Mel Previte (chitarra) e Niccolò Bossini (chitarra), insieme a Luciano Luisi (tastiere), Davide Pezzin (basso) e Lenny Ligabue (batteria).