Luciano Ligabue, è uscito il nuovo singolo Qualcosa per te

Il singolo esce a tre anni dall’ultimo album di inediti "Dedicato a noi". Accompagnerà i titoli di coda del documentario "Luciano, prima di tutto", in onda il prossimo 4 settembre, in esclusiva su Sky Documentaries, in streaming su Now e disponibile on demand Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Da oggi, venerdì 21 agosto, è disponibile in radio e in digitale Qualcosa per te (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Luciano Ligabue. Scritto dallo stesso Ligabue e prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci, Qualcosa per te esce a tre anni dall’ultimo album di inediti "Dedicato a noi". Un brano che guarda al passato senza nostalgia Più che una canzone d’amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell’eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Il “qualcosa” del titolo diventa così un gesto simbolico: può essere una promessa mantenuta, un sorriso, una ferita trasformata in forza o semplicemente una presenza che ha cambiato il percorso di qualcuno. Con la sua scrittura essenziale, il cantautore evita ogni retorica e costruisce un dialogo intimo in cui ciascun ascoltatore può ritrovare la propria storia. È un brano che guarda al passato con gratitudine più che con nostalgia, ricordando che il valore di una vita non si misura da ciò che si possiede, ma dalle tracce autentiche che si riescono a lasciare nel cuore degli altri.

Il nuovo singolo di Ligabue

Il documentario Sky a settembre Ma le novità non finiscono: il 4 settembre 2026 alle ore 21.15 andrà in onda in esclusiva su Sky Documentaries, in streaming su Now e disponibile on demand Luciano, prima di tutto (VEDI IL TRAILER), il documentario diretto da Paolo Bonfadini, una produzione Sky realizzata da Sky Content Factory. E proprio il brano Qualcosa per te accompagnerà i titoli di coda del documentario. Luciano Ligabue si racconta tra ricordi, successi, emozioni e musica in occasione de La prima notte, il concerto evento che lo scorso 6 maggio ha inaugurato l’Arena Milano Santa Giulia, il nuovo punto di riferimento per il live entertainment in Italia. Il suo legame unico con il palco, da quello dei primi concerti davanti a pochi amici in un locale di provincia a quello dei Campovolo dove ogni volta ha raccolto più di 100.000 fan da tutto il paese, passando per i tour mondiali, il tour europeo e gli ultimi eventi negli stadi appena conclusi. Dalla prima chitarra regalatagli dal padre all'emozione di condividere il palco con suo figlio Lenny: aneddoti, curiosità e un ritratto senza filtri di un'icona della musica italiana che ha saputo, come solo i grandi sanno fare, raccontarsi e raccontare il nostro tempo in musica e parole. Approfondimento Ligabue: "Certe Notti mi ha cambiato vita. Nel 2027 progetti estero"

Il documentario sulla vita di Ligabue