Dopo tanti anni l'attore torna sul palco londinese con uno spettacolo che ripercorre alcuni dei personaggi più amati della comicità britannica. Un viaggio tra sketch storici, vecchi successi e materiale inedito di lunga carriera che ha conquistato pubblico e televisione

Le novità del progetto

Il progetto segna anche una nuova collaborazione con Richard Curtis, insieme a Ben Elton e Howard Goodall, già legati alla storia di Blackadder. Atkinson aveva iniziato proprio sul palco, perfezionando negli anni Ottanta il personaggio di Mr Bean prima del successo televisivo e cinematografico. “Rowan Live”, diretto da Raz Shaw, resterà in scena fino al 13 marzo e si inserisce nella recente tendenza del West End a riportare sul palco personaggi e titoli della televisione britannica.

Una comicità senza parole

Prima di conquistare la televisione e il cinema, Mr Bean è nato sul palcoscenico: il personaggio, quasi sempre muto e costruito soprattutto attraverso espressioni, gesti e comicità fisica, è stato perfezionato da Atkinson negli anni Ottanta. La sua goffaggine e la capacità di trasformare le situazioni quotidiane in disastri comici lo hanno reso uno dei personaggi più riconoscibili della sua carriera, arrivando anche al cinema e a un’iconica apparizione alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012.