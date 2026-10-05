Rowan Atkinson tornerà a interpretare Mr Bean a teatro in uno show live a LondraSpettacolo
Dopo tanti anni l'attore torna sul palco londinese con uno spettacolo che ripercorre alcuni dei personaggi più amati della comicità britannica. Un viaggio tra sketch storici, vecchi successi e materiale inedito di lunga carriera che ha conquistato pubblico e televisione
Rowan Atkinson torna sul palcoscenico con “Rowan Live”, un nuovo show che riunirà alcuni dei personaggi più celebri della sua carriera, da Mr Bean a Blackadder, passando per gli sketch di Not the Nine O’Clock News. Lo spettacolo, composto da 30 repliche, debutterà l’8 febbraio 2027 al Gillian Lynne Theatre di Londra e proporrà anche materiale inedito scritto appositamente per l’occasione.
Le novità del progetto
Il progetto segna anche una nuova collaborazione con Richard Curtis, insieme a Ben Elton e Howard Goodall, già legati alla storia di Blackadder. Atkinson aveva iniziato proprio sul palco, perfezionando negli anni Ottanta il personaggio di Mr Bean prima del successo televisivo e cinematografico. “Rowan Live”, diretto da Raz Shaw, resterà in scena fino al 13 marzo e si inserisce nella recente tendenza del West End a riportare sul palco personaggi e titoli della televisione britannica.
Una comicità senza parole
Prima di conquistare la televisione e il cinema, Mr Bean è nato sul palcoscenico: il personaggio, quasi sempre muto e costruito soprattutto attraverso espressioni, gesti e comicità fisica, è stato perfezionato da Atkinson negli anni Ottanta. La sua goffaggine e la capacità di trasformare le situazioni quotidiane in disastri comici lo hanno reso uno dei personaggi più riconoscibili della sua carriera, arrivando anche al cinema e a un’iconica apparizione alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012.