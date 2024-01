Mr. Bean, la serie animata rinnovata per una quarta stagione

Come riportato da Variety, Rowan Atkinson ha dichiarato: "Il processo di animazione è creativamente sempre affascinante e non vedo l’ora di essere preso così tanto dalla nuova serie"

Al via la produzione della quarta stagione di Mr. Bean: The Animated Series. Variety ha annunciato la realizzazione di cinquantadue nuovi episodi che arriveranno nel 2025. Rowan Atkinson presente come produttore e doppiatore.