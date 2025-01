Daredevil: Born Again, il trailer della serie Marvel

Matthew Murdock e Wilson Fisk si confrontano seduti al tavolo di un diner, all'inizio del primo trailer ufficiale di Daredevil: Born Again, la serie tv che porterà ufficialmente il personaggio di Daredevil all'interno del MCU e che debutterà su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) dal 4 marzo.

Il video, che potete vedere in testa a questo articolo, offre un assaggio più completo rispetto ai precedenti delle atmosfere e del tenore della serie, che sembra mantenre le promesse fatte da Marvel Studios e Disney quando venne annunciata. Gli elementi più cupi e violenti che avevano caratterizzato la serie Netflix non sembrano affatto smorzati, e tutti i protagonisti principali torneranno a recitare.

Da Charlie Cox nei panni del protagonista a Vincent D'Onofrio in quelli di Wilsion Fisk/Kingpin, da Debora Ann Woll nei panni di Karen Page a Elden Henson in quelli di Foggy Nelson. Confermato anche il ritorno di John Bernthal, apprezzatissimo nel ruolo del Punitore Frank Castle, anche lui impegnato nel trailer in un faccia a faccia con Matthew Murdock.

Di nuovo faccia a faccia

Wilson Fisk sembra aver lasciato le attività criminali per dedicarsi pienamente al servizio di New York nelle vesti di suo sindaco, Matthew Murdock però si fida poco del suo storico nemico. I due personaggi, interpretati dai rispettivi attori, erano già apparsi nel MCU all'interno di diversi prodotti: il Matthew Murdock di Cox era presente in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk e Echo; il Kingpin di D'Onofrio in Hawkeye e Echo.