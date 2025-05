11/14 ©Getty

Tornano sul tappeto rosso di Cannes anche Quentin Tantantino e sua moglie, la cantante Daniella Pick e, come per la sfilata del primo giorno di Festival, posano stretti davanti al muro di fotografi. Lei con l'abito semitrasparente ricamato con paillettes (che lascia la schiena nuda, una sfida al dress code della kermesse?), lui col completo con la cravatta scura (in vita c'è una cintura marrone?). Voto: 7.5 per lei e 5.5 per lui