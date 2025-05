Pedro Pascal a Cannes: “Il cinema non si faccia intimidire da Trump”

L'’attore cileno-americanolancia un appello accorato in difesa della libertà di espressione e del diritto d’asilo. Star del nuovo film di Ari Aster, Eddington, Pascal racconta la sua esperienza di rifugiato e invita il mondo del cinema a non temere le pressioni politiche: “Sono un immigrato. Voglio vivere dalla parte giusta della storia”.

Sul tappeto rosso del Festival di Cannes (Lo Speciale ) , Pedro Pascal non ha soltanto portato il suo talento d’attore, ma anche la sua storia personale e una dichiarazione politica netta: “Vadano a farsi fottere”, ha detto senza mezzi termini, rivolgendosi a chi vorrebbe zittire il cinema quando si tratta di criticare figure potenti come Donald Trump.

Dalla serie The Last of us a Cannes con Eddington

L’attore cileno-americano, noto per il suo ruolo nella serie HBO The Last of Us, è a Cannes per presentare Eddington, un neo-western distopico firmato dal regista Ari Aster, in cui recita accanto a Joaquin Phoenix. Nel film interpreta il sindaco di una cittadina del New Mexico, immersa in un’America immaginaria ma tragicamente simile alla realtà: divisa, impaurita, afflitta da teorie del complotto, razzismo e violenza.

Durante la conferenza stampa del film, Pascal ha parlato apertamente della necessità di difendere l’asilo politico, facendo riferimento al suo vissuto personale: “Sono un immigrato. I miei genitori sono rifugiati cileni. Anche io sono un rifugiato. Fuggivamo da una dittatura, e abbiamo trovato asilo prima in Danimarca e poi negli Stati Uniti. Se non fosse stato così, non so cosa ne sarebbe stato di noi”