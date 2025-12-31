La coppia ha annunciato la fine della loro relazione. La separazione, avvenuta oltre un anno fa in modo riservato, è stata confermata con un comunicato congiunto a People. I due, genitori del piccolo Lars nato nel 2017, hanno dichiarato che continueranno a crescere il figlio “nel miglior modo possibile”. Gibson, 69 anni, è impegnato sul sequel de La Passione di Cristo, atteso nel 2027.

Mel Gibson e Rosalind Ross hanno ufficializzato la fine della loro relazione dopo nove anni insieme. La notizia è stata diffusa da People attraverso un comunicato congiunto, in cui i due sottolineano la volontà di crescere insieme il figlio Lars. La separazione, secondo la rivista, è avvenuta in modo discreto oltre un anno fa, lontano dai riflettori e senza clamore mediatico.

La separazione e il comunicato Il premio Oscar, che compirà 70 anni il 3 gennaio 2026, e la sceneggiatrice 35enne hanno spiegato: “Sebbene sia triste chiudere questo capitolo delle nostre vite, siamo stati benedetti con un figlio meraviglioso e continueremo a essere i migliori genitori possibili”. La dichiarazione conferma un approccio pacifico e condiviso alla genitorialità, in linea con quanto già emerso in altre interviste in cui Gibson aveva parlato del valore della famiglia. Fonti vicine alla coppia, citate da Variety, indicano che la decisione è maturata senza conflitti legali o economici, segno di una separazione gestita con equilibrio.

Una storia iniziata nel 2014 Gibson e Ross si erano conosciuti tramite amici comuni nel 2014, iniziando una relazione che ha sempre mantenuto un profilo basso. Non si sono mai sposati, ma nel 2017 hanno accolto Lars, nato pochi giorni prima che Gibson ricevesse la nomination all’Oscar come miglior regista per Hacksaw Ridge. “Cosa potrebbe essere più eccitante dell’ascolto delle nomination mentre tieni in braccio tuo figlio appena nato?”, aveva dichiarato l’attore all’epoca. La coppia è apparsa raramente sui red carpet, preferendo una vita lontana dai gossip, scelta confermata anche dalla gestione riservata della rottura.