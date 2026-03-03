Il 26 febbraio, durante la cerimonia dei Premi César di Parigi, chi ha ricevuto davvero il premio César d’onore? Jim Carrey o un sosia? La domanda è circolata in rete dopo che l’attore, i tratti del volto apparsi diversi dalla sua consueta immagine, ha ritirato il riconoscimento alla carriera dalle mani della presidente Camille Cottin. Secondo alcuni, avrebbe fatto qualche intervento di chirurgia estetica o avrebbe modificato il proprio aspetto per qualche interpretazione. Altri, invece, hanno formulato teorie del complotto sulla sostituzione del volto dei film The Truman Show e The Mask, che si sarebbero poi ingigantite quando l’artista drag Alexis Stone ha pubblicato su Instagram le immagini di protesi e di una parrucca che ricordavano il look di Carrey di quella stessa sera, accompagnate dalla didascalia “Alexis Stone as Jim Carrey in Paris”. Infine, altri ancora avrebbero intravisto nella vicenda lo zampino dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, in una dichiarazione esclusiva alla rivista Variety, Gregory Caulier, delegato generale dei Premi César, ha smentito le voci. “La visita di Jim Carrey era stata pianificata fin da quest’estate”, ha precisato. “Fin dall’inizio, è stato estremamente colpito dall’invito dell’Accademia. Otto mesi di discussioni continue e costruttive. Ha lavorato al suo discorso in francese per mesi, chiedendomi la pronuncia esatta di alcune parole”. Ha proseguito: “È venuto con la sua compagna, sua figlia, suo nipote e 12 amici intimi e familiari. Il suo agente stampa di lunga data lo ha accompagnato. Il suo vecchio amico Michel Gondry, che ha realizzato un film e due serie con lui, era presente, ed erano felicissimi di rivedersi”. Ha concluso: “Per me, non è un problema. Ricordo solo la sua generosità, la sua gentilezza, la sua benevolenza, la sua eleganza”.