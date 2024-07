11/12 ©IPA/Fotogramma

NOMINATION E RAZZIE - Il film è stato candidato al Premio Oscar per i Migliori effetti speciali (quell’anno vinse Forrest Gump) e Jim Carrey ha ricevuto una nomination ai Golden Globes come "Miglior attore in un film commedia o musicale" e una triplice candidatura ai Razzie Awards come "Peggior star esordiente" per The Mask, Ace Ventura – L’acchiappanimali e Scemo & più scemo