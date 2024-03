"Se mi lasci ti cancello" compie 20 anni, le curiosità sul film cult

4/12 ©Webphoto

TITOLO - Il titolo originale di Kaufman per la sceneggiatura era lungo 18 parole: voleva un titolo che "non potesse entrare in un tendone". Alla fine decise per Eternal Sunshine of the Spotless Mind (traducibile come "L'eterno splendore della mente immacolata”), che deriva dal poema del 1717 Eloisa to Abelard di Alexander Pope. Alcuni versi vengono inoltre citati all'interno del film. Il titolo italiano è stato molto criticato facendo pensare a una commedia leggera. Nel nostro Paese la pellicola arrivò in sala il 22 ottobre 2004

