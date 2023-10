Michel Gondry verrà omaggiato alla Festa del Cinema di Roma

La diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma (18-29 ottobre) dedicherà un omaggio a Michel Gondry, il geniale regista e sceneggiatore che è stato insignito del premio Oscar alla Miglior Sceneggiatura originale per il suo film del 2004 intitolato “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (in italiano tradotto come “Se mi lasci ti cancello”). La kermesse sarà inaugurata dal nuovo lavoro del cineasta francese, “Le Livre des solutions” (Il libro delle soluzioni)

La diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma (18-29 ottobre) dedicherà un omaggio a Michel Gondry, il geniale regista e sceneggiatore francese che è stato insignito del premio Oscar alla Miglior Sceneggiatura originale per il suo film del 2004 intitolato Eternal Sunshine of the Spotless Mind (in italiano tradotto - impietosamente - come Se mi lasci ti cancello).

La kermesse cinematografica sarà inaugurata dal nuovo lavoro del cineasta francese, Le Livre des solutions (Il libro delle soluzioni), che verrà presentato domenica 22 ottobre alle ore 20 al Teatro Palladium.

Gondry è un artista eclettico e vulcanico. Prima di darsi alla settima arte, ha messo il suo talento al servizio di videoclip e spot pubblicitari, trasformando in poesia pura qualsiasi cosa che ha toccato.

Dai videoclip per Björk, Daft Punk e Lenny Kravitz, tra gli altri, fino ad arrivare all’indimenticabile pubblicità per la compagnia aerea Air France (dove l’aereo in cielo si sostituisce magicamente alla puntina di un giradischi), Michel Gondry è il Wes Anderson non dei colori pastello e delle simmetrie ossessivo-compulsive ma semmai della poesia pura.