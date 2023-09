Il nuovo lungometraggio dell'autore di Istanbul racconta una storia d'amore lunga una vita che parte da spunti autobiografici. Il titolo, in anteprima alla kermesse cinematografica della Capitale, uscirà in streaming su Netflix



Ha atteso molti anni Ferzan Ozpetek prima di trovare la chiave giusta per portare sullo schermo una storia che gli appartiene, quella di un amore tra due ragazzi lungo trent'anni.

Questa la rivelazione del regista turco a proposito di Nuovo Olimpo, la sua ultima regia cinematografica di cui abbiamo già visto ad inizio 2023 le prime immagini in un breve teaser. La pellicola, che ha per protagonisti due attori italiani, Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023 che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre.





Il film: una storia d'amore autobiografica

Ferzan Ozpetek e il cast tutto italiano di Nuovo Olimpo avranno la loro passerella al Festival del Cinema di Roma, la notizia è stata diffusa dai canali ufficiali della kermesse capitolina a un mese dall'inizio della diciottesima edizione.

Molte le informazioni già note sul titolo che, dopo l'anteprima alla Festa sarà distribuito esclusivamente in streaming, su Netflix - contenuto visibile anche via Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Nuovo Olimpo, che Ozpetek ha scritto con Gianni Romoli, sceneggiatore de Le Fate ignoranti e Allacciate le cinture, parte da uno spunto autobiografico, dal racconto dell'innamoramento di due giovani che si conoscono negli anni Settanta e poi si perdono per trent'anni senza smettere di cercarsi.

La storia, afferma l'autore, da personale diventa universale e finisce col raccontare l'amore per il cinema, così forte nelle opere del cineasta turco.

Tra le chicche della pellicola, l'inserimento nella colonna sonora di un brano di Mina, la canzone Povero amore contenuta nell'album della leggenda della canzone italiana Ti amo come un pazzo del 2023. Ozpetek ha già collaborato con Mina in altre occasioni. I suoi brani sono contenuti ne Le Fate ignoranti - La serie e La dea fortuna. approfondimento Ferzan Özpetek, i migliori 5 film da vedere

Nuovo Olimpo: il cast Quanto al cast, un posto d'onore spetta ai due protagonisti, Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, il primo già noto agli spettatori della tv per la sua partecipazione a Un Professore, il secondo, meno conosciuto perché interprete fino ad ora solo di qualche cortometraggio.

Gli altri volti, sono tutti già conosciuti e molto amati dal pubblico nazionale e non solo, da Greta Scarano ad Aurora Giovinazzo, a Luisa Ranieri, a Jasmine Trinca.

Ozpetek torna al grande schermo dopo il suo ultimo film, La dea fortuna, distribuito nel 2019. Nel frattempo, nel 2022, c'è stato il prodotto per la tv Le fate ignoranti - La Serie, anche questa, ideata e scritta con la collaborazione di Gianni Romoli. approfondimento Le fate ignoranti, le differenze tra il film e la serie televisiva

