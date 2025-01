4 Ristoranti, con Alessandro Borghese alla scoperta del Canavese

Nella quarta puntata piemontese della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, i protagonisti in gara sono “Balmetto Mercando” di Gianluca, “La Scarpetta” di Noemi, “Ristorante La rocca di Sparone” di Martin e “Ristorante Berta” di Clara. Domenica 12 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Le verdi vallate s’alternano alle avvolgenti colline, che custodiscono borghi antichi e affascinanti: è il Canavese, in Piemonte, la quarta tappa del nuovo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nell’episodio di domenica 12 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW lo chef Alessandro Borghese va alla scoperta delle tradizioni culinarie di un territorio perfetto per chi vuole allontanarsi dalla città e immergersi nella natura: oltre alla città di Ivrea, famosa per la Battaglia delle Arance nel periodo di Carnevale, tanti sono i borghi da non perdere, tra gli altri Castellamonte, Sparone, Rivarolo Canavese.

Nel video in testa: "La Locanda Patrizia di Francesca" che si è aggiudicata la sfida a Carrara