Giorgio Biagioli, addio all’artista che partecipò a The Voice Senior

Addio a Giorgio Biagioli, volto amato di spettacolo e talento di The Voice Senior.

Si è spento all'età di 77 anni l’artista eclettico che ha lasciato il segno tanto sul palco quanto sul grande schermo. La notizia della sua morte, causata da complicanze legate a un intervento chirurgico eseguito presso l’ospedale di Frascati, è stata resa nota dal sito web Cronache Maceratesi, che ha anche comunicato la data dei funerali, previsti per oggi alle ore 16 presso la Chiesa Collegiata di Montecassiano, nelle Marche, sua terra d’origine

Un passato tra Marina e musica Nato a Camerino, Giorgio Biagioli aveva un passato da insegnante d’inglese. Ma la sua vera vocazione lo ha portato altrove: sul palcoscenico, dove spesso si esibiva indossando un cappello da marinaio, simbolo della sua esperienza militare in Marina e oggetto che lui stesso definiva “il mio portafortuna”. La sua passione per lo spettacolo si è espressa in numerose forme: cantante, attore e imitatore, Biagioli è stato capace di farsi amare da pubblici diversi grazie alla sua versatilità e al carisma che portava in scena. Approfondimento The Voice Senior, tutto ciò che c'è da sapere sull'edizione 2023

Dal debutto cinematografico alle commedie recenti Il suo primo passo nel mondo del cinema avvenne da giovanissimo, con un ruolo in Ercole sfida Sansone, peplum datato 1963. Negli anni successivi, Giorgio Biagioli è apparso in altri film, tra cui Panni sporchi nel 1996, The foreign body e L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni, pellicola nella quale ha recitato accanto a Riccardo Scamarcio. Il suo ultimo impegno cinematografico lo ha visto coinvolto in Elf me, commedia con Lillo Petrolo e Greg, testimonianza di una carriera che ha saputo attraversare generi diversi senza mai perdere autenticità. Approfondimento The Voice Senior, i giudici da Loredana Bertè a I Ricchi e Poveri

La notorietà con The Voice Senior Il nome di Giorgio Biagioli è tornato alla ribalta nazionale nel 2020, quando partecipò a The Voice Senior, trasmissione in onda su Rai Uno e condotta da Antonella Clerici. Sul palco del talent show, scelse di interpretare il celebre brano Il mondo di Jimmy Fontana, offrendo una performance che ancora oggi è ricordata con affetto dagli spettatori del programma. Fu quello il momento di maggiore visibilità mediatica della sua carriera, che però non gli fece mai dimenticare l’intimo rapporto con la musica dal vivo. Approfondimento Antonella Clerici, co-conduttrice della prima serata di Sanremo 2025

Un legame speciale con lo Shalimar di Senigallia Biagioli era una presenza abituale dello Shalimar, storico locale di Senigallia dove si esibiva con regolarità, spesso accompagnato da musicisti. Era noto anche per le sue imitazioni di icone come Elvis Presley e Alberto Sordi, che lo resero popolare tra il pubblico degli spettacoli dal vivo. Il suo stile diretto e coinvolgente riusciva a conquistare platee eterogenee, rendendolo una figura familiare nel panorama dell’intrattenimento locale e televisivo.

Un ricordo condiviso La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerose reazioni tra amici, colleghi e conoscenti. Sui social, in particolare su Facebook, in molti hanno voluto salutarlo pubblicamente. Pino Gulizia ha scritto: “Un pensiero speciale oggi a Giorgio Biagioli, amico con cui ho condiviso parecchie battaglie musicali che si è spento oggi a Roma. Ovunque tu sia Giorgio continua a cantare”. A questo messaggio ha risposto il figlio dell’attore, Umberto Biagioli, annunciando i dettagli delle esequie e ricordando le “cantate infinite” che il padre regalava allo Shalimar.