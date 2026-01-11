Mara Sattei annuncia l’uscita del nuovo album Che me ne faccio del tempo, disponibile in digitale dal 13 febbraio e in formato fisico dal 27 con brani inediti. Un progetto intimo che riflette sul tempo come spazio emotivo e scelta consapevole, in arrivo alla vigilia della sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Le cose che non sai di me”
Mara Sattei, il tempo come scelta emotiva
Con un titolo che è già una dichiarazione poetica, Mara Sattei annuncia l’uscita del suo nuovo album Che me ne faccio del tempo, progetto atteso e stratificato che anticipa la sua partecipazione alla Festival di Sanremo. Il disco sarà disponibile in digitale da venerdì 13 febbraio, mentre il 27 febbraio arriverà anche in formato fisico, arricchito da nuovi brani esclusivi.
Non è solo una questione di calendario: è una presa di posizione. Qui il tempo smette di essere urgenza e diventa presenza, spazio emotivo, materia narrativa. Un album che non corre, che chiede ascolto e restituisce valore alle pause, ai silenzi, a ciò che resta quando tutto si ferma.
Un album che non ha fretta
Che me ne faccio del tempo nasce dopo mesi di lavoro intenso tra studio e scrittura, con lo sguardo già rivolto al palco dell’Ariston. È un progetto intimo e consapevole, che invita ad abitare il tempo invece di rincorrerlo. Anche la scelta dell’uscita “sdoppiata” – prima digitale, poi fisica – racconta una visione quasi romantica del disco come esperienza completa, da attraversare più volte.
Nel formato fisico l’album conterrà più brani rispetto alla versione digitale, un gesto che premia chi decide di fermarsi davvero ad ascoltare.
I formati disponibili
CD – versione standard e CD autografato
Doppio vinile – versione standard e vinile autografato
Verso Sanremo 2026
L’album arriva alla vigilia della partecipazione di Mara Sattei alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove sarà in gara con il brano “Le cose che non sai di me”. Un passaggio chiave in un momento di forte definizione artistica, che la conferma come una delle voci più riconoscibili e trasversali della scena pop italiana contemporanea.
Un percorso già solido, sempre in movimento
Semplicità, freschezza e una naturale capacità di tenere insieme pop e urban, tradizione e trasformazione: sono questi i tratti distintivi del percorso di Mara Sattei. Iniziata giovanissima, la sua carriera conta 18 dischi di platino e 6 d’oro, oltre a collaborazioni che hanno segnato l’immaginario recente della musica italiana: da Spigoli a Altalene, da Parentesi a La dolce vita, fino al progetto Casa Gospel con il fratello thasup, certificato oro.
Nel 2024 ha continuato a sperimentare, tra riletture audaci e nuovi singoli, mentre il 2025 si apre con una nuova fase creativa anticipata da brani come “giorni tristi” e “sopra di me”. Che me ne faccio del tempo è il punto di sintesi di questo percorso,