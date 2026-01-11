Mara Sattei annuncia l’uscita del nuovo album Che me ne faccio del tempo, disponibile in digitale dal 13 febbraio e in formato fisico dal 27 con brani inediti. Un progetto intimo che riflette sul tempo come spazio emotivo e scelta consapevole, in arrivo alla vigilia della sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Le cose che non sai di me”

Non è solo una questione di calendario: è una presa di posizione. Qui il tempo smette di essere urgenza e diventa presenza, spazio emotivo, materia narrativa. Un album che non corre, che chiede ascolto e restituisce valore alle pause, ai silenzi, a ciò che resta quando tutto si ferma.

Con un titolo che è già una dichiarazione poetica, Mara Sattei annuncia l’uscita del suo nuovo album Che me ne faccio del tempo , progetto atteso e stratificato che anticipa la sua partecipazione alla Festival di Sanremo . Il disco sarà disponibile in digitale da venerdì 13 febbraio , mentre il 27 febbraio arriverà anche in formato fisico, arricchito da nuovi brani esclusivi .

Che me ne faccio del tempo nasce dopo mesi di lavoro intenso tra studio e scrittura, con lo sguardo già rivolto al palco dell’Ariston. È un progetto intimo e consapevole, che invita ad abitare il tempo invece di rincorrerlo. Anche la scelta dell’uscita “sdoppiata” – prima digitale, poi fisica – racconta una visione quasi romantica del disco come esperienza completa, da attraversare più volte.

L’album arriva alla vigilia della partecipazione di Mara Sattei alla 76ª edizione del Festival di Sanremo , dove sarà in gara con il brano “Le cose che non sai di me” . Un passaggio chiave in un momento di forte definizione artistica, che la conferma come una delle voci più riconoscibili e trasversali della scena pop italiana contemporanea.

Un percorso già solido, sempre in movimento

Semplicità, freschezza e una naturale capacità di tenere insieme pop e urban, tradizione e trasformazione: sono questi i tratti distintivi del percorso di Mara Sattei. Iniziata giovanissima, la sua carriera conta 18 dischi di platino e 6 d’oro, oltre a collaborazioni che hanno segnato l’immaginario recente della musica italiana: da Spigoli a Altalene, da Parentesi a La dolce vita, fino al progetto Casa Gospel con il fratello thasup, certificato oro.

Nel 2024 ha continuato a sperimentare, tra riletture audaci e nuovi singoli, mentre il 2025 si apre con una nuova fase creativa anticipata da brani come “giorni tristi” e “sopra di me”. Che me ne faccio del tempo è il punto di sintesi di questo percorso,