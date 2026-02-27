LDA e AKA 7even sono letteralmente in fuga, con Dargen D'Amico che - al secondo posto - è più di cento punti lontano. Tuttavia, la serata delle cover potrebbe riservare grandi soprese
La classifica del Fantasanremo dopo la terza serata
Alla quarta serata di Sanremo 2026, i cantanti arrivano nelle seguenti posizioni:
LDA e Aka7even 375 punti
Dargen D'Amico 260 punti
Leo Gassmann 250 punti
Bambole di pezza 245 punti
Sal Da Vinci 240 punti
Samurai Jay 235
J-Ax 205 punti
Ditonellapiaga 195 punti
Ermal Meta 195 punti
Eddie Brock 190 punti
Arisa 185 punti
Elettra Lamborghini 185 punti
Malika Ayane 170 punti
Sayf 155 punti
Luchè 140 punti
Michele Bravi 125 punti
Serena Brancale 120 punti
Fulminacci 115 punti
Mara Sattei 115 punti
Maria Antonietta e Colombre 105 punti
Fedez e Masini 109 punti
Patty Pravo 100 punti
Nayt 95 punti
Levante 90 punti
Tommaso Paradiso 80 punti
Enrico Nigiotti 75 punti
Francesco Renga 75 punti
Chiello 65 punti
Raf 35 punti
Tredici Pietro 30 punti
Le Bambole di Pezza fanno sul serio
Guanti, occhiali da sole, cappelli, straschici, accessori rossi: 40 punti solo per gli outift delle Bambole di Pezza. Che si siedono sulle scale, si spolverano la spalla, fanno il segno della medaglia in LIS. Ma c'è anche il bacio al conduttore, l'invasione di palco del direttore d'orchestra, la discesa in platea, l'abbraccio a Cristina D'Avena. E persino la standing ovation. Sono 165 punti.
Malika Ayane fa il compitino
Il direttore ha il papillon, e lei ha i guanti: 20 punti per Malika Ayane. L'abbraccio al suo ospite, Claudio Santamaria, vale 10 punti. 10 anche i punti per il bacio al conduttore. In totale sono 40.
Levante, baci e abbracci
Occhiali da sole per Levante, presentata da Bianca Balti. Bacia il conduttore, abbraccia Gaia, ha un piccolo strascico. Per lei, 50 punti.
Patty Pravo in strascico blu notte
Abito con strascico (10 punti) per Patty Pravo, che non tocca il microfono per 30 secondi (10 punti) e si inchina con la mano sul cuore (10 punti). Il bacio al conduttore vale altri 10 punti. In totale sono 40. Richiesto il VAR per il fiore arancione).
Mara Sattei abbraccia e si inchina
Presentata da Alessandro Siani, Mara Sattei si inchina con la mano sul cuore, abbraccia il suo ospite (Mecna) e porta i performer: 40 punti per lei.
Eddie Brock abbraccia Fabrizio Moro
Il direttore d'orchestra ha il papillon: 10 punti per Eddie Brock. L'abbraccio a Fabrizio Moro (Bonus Arredissima) vale altri 10 punti. 20 punti per iI segno della medaglia in LIS, 15 per i performer. Da valutare la spolverata alla spalla (che varrebbe 20 punti). Per ora, i punti sono 55.
Elettra Lamborghini rompe il ghiaccio (in rosso)
Abito rosso con strascico e guanti: il look di Elettra Lamborghini vale 30 punti. Il direttore ha il papillon, e dice "Pronti, partenza, via": altri 30 punti. Inoltre, Elettra è la prima ad esibirsi (10 punti) e non tocca il microfono per 30 secondi (10 punti). Occhiali da sole a cambio outfit sono altri 15, la discesa in platea 15, il megafono 20, i ballerini 10. In totale? Ben 140 punti.
I bonus di serata
Nella serata di venerdì 27 febbraio, gli artisti guadagneranno:
- 20 punti se faranno il gesto della medaglia nella Lingua dei Segni (Bonus Rai Pubblica Utilità)
- 10 punti se indosserano un capo con stampa animalier
- 10 punti se baceranno un conduttore
- 20 punti se useranno il megafono
In caso non ricevessero il bouquet post-esibizione, ci sarà invece un malus di 5 punti