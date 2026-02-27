Offerte Sky
Punti Fantasanremo 2026 LIVE, i bonus e i malus della quarta serata in diretta

live Musica
©Getty

LDA e AKA 7even sono letteralmente in fuga, con Dargen D'Amico che - al secondo posto - è più di cento punti lontano. Tuttavia, la serata delle cover potrebbe riservare grandi soprese

in evidenza

La classifica del Fantasanremo dopo la terza serata

Alla quarta serata di Sanremo 2026, i cantanti arrivano nelle seguenti posizioni:

LDA e Aka7even 375 punti

Dargen D'Amico 260 punti

Leo Gassmann 250 punti

Bambole di pezza 245 punti

Sal Da Vinci 240 punti

Samurai Jay 235

J-Ax 205 punti

Ditonellapiaga 195 punti

Ermal Meta 195 punti

Eddie Brock 190 punti

Arisa 185 punti

Elettra Lamborghini 185 punti

Malika Ayane 170 punti

Sayf 155 punti

Luchè 140 punti

Michele Bravi 125 punti

Serena Brancale 120 punti

Fulminacci 115 punti

Mara Sattei 115 punti

Maria Antonietta e Colombre 105 punti

Fedez e Masini 109 punti

Patty Pravo 100 punti

Nayt 95 punti

Levante 90 punti

Tommaso Paradiso 80 punti

Enrico Nigiotti 75 punti

Francesco Renga 75 punti

Chiello 65 punti

Raf 35 punti

Tredici Pietro 30 punti

LIVE

Le Bambole di Pezza fanno sul serio

Guanti, occhiali da sole, cappelli, straschici, accessori rossi: 40 punti solo per gli outift delle Bambole di Pezza. Che si siedono sulle scale, si spolverano la spalla, fanno il segno della medaglia in LIS. Ma c'è anche il bacio al conduttore, l'invasione di palco del direttore d'orchestra, la discesa in platea, l'abbraccio a Cristina D'Avena. E persino la standing ovation. Sono 165 punti.

Malika Ayane fa il compitino

Il direttore ha il papillon, e lei ha i guanti: 20 punti per Malika Ayane. L'abbraccio al suo ospite, Claudio Santamaria, vale 10 punti. 10 anche i punti per il bacio al conduttore. In totale sono 40.

Levante, baci e abbracci

Occhiali da sole per Levante, presentata da Bianca Balti. Bacia il conduttore, abbraccia Gaia, ha un piccolo strascico. Per lei, 50 punti.

Patty Pravo in strascico blu notte

Abito con strascico (10 punti) per Patty Pravo, che non tocca il microfono per 30 secondi (10 punti) e si inchina con la mano sul cuore (10 punti). Il bacio al conduttore vale altri 10 punti. In totale sono 40. Richiesto il VAR per il fiore arancione).

Mara Sattei abbraccia e si inchina

Presentata da Alessandro Siani, Mara Sattei si inchina con la mano sul cuore, abbraccia il suo ospite (Mecna) e porta i performer: 40 punti per lei.

Eddie Brock abbraccia Fabrizio Moro

Il direttore d'orchestra ha il papillon: 10 punti per Eddie Brock. L'abbraccio a Fabrizio Moro (Bonus Arredissima) vale altri 10 punti. 20 punti per iI segno della medaglia in LIS, 15 per i performer. Da valutare la spolverata alla spalla (che varrebbe 20 punti). Per ora, i punti sono 55.

Elettra Lamborghini rompe il ghiaccio (in rosso)

Abito rosso con strascico e guanti: il look di Elettra Lamborghini vale 30 punti. Il direttore ha il papillon, e dice "Pronti, partenza, via": altri 30 punti. Inoltre, Elettra è la prima ad esibirsi (10 punti) e non tocca il microfono per 30 secondi (10 punti). Occhiali da sole a cambio outfit sono altri 15, la discesa in platea 15, il megafono 20, i ballerini 10. In totale? Ben 140 punti.

I bonus di serata

Nella serata di venerdì 27 febbraio, gli artisti guadagneranno:

  • 20 punti se faranno il gesto della medaglia nella Lingua dei Segni (Bonus Rai Pubblica Utilità)
  • 10 punti se indosserano un capo con stampa animalier
  • 10 punti se baceranno un conduttore
  • 20 punti se useranno il megafono

In caso non ricevessero il bouquet post-esibizione, ci sarà invece un malus di 5 punti

