Abito rosso con strascico e guanti: il look di Elettra Lamborghini vale 30 punti. Il direttore ha il papillon, e dice "Pronti, partenza, via": altri 30 punti. Inoltre, Elettra è la prima ad esibirsi (10 punti) e non tocca il microfono per 30 secondi (10 punti). Occhiali da sole a cambio outfit sono altri 15, la discesa in platea 15, il megafono 20, i ballerini 10. In totale? Ben 140 punti.