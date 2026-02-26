Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orariMusica
La 76ª edizione in corso al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio per ogni serata vede l'inizio della competizione dalle ore 20:40 circa e la fine attorno all'1:20 e l'1:40, a seconda della serata. La co-conduttrice in tutte e cinque le serate è Laura Pausini. In gara si sfidano i 30 Big con brani inediti e le 4 Nuove Proposte. Tra i co-conduttori anche Achille Lauro, Irina Shayk e Giorgia Cardinaletti. Tra gli ospiti, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Bianca Balti e Andrea Bocelli
La 76ª edizione del Festival di Sanremo in corso al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti (per la quinta volta alla guida della kermesse dopo le edizioni del 2015, 2016, 2017 e 2025, e per la seconda volta consecutiva in generale). La co-conduttrice in tutte e cinque le serate è Laura Pausini. In gara si sfidano i 30 Big con brani inediti e le quattro Nuove Proposte, due delle quali qualificate tramite Sanremo Giovani 2025 e due mediante Area Sanremo 2025 con i brani presentati durante le rispettive competizioni.
Ogni giorno gli spettatori possono seguire la competizione dalle ore 20:40 circa, rispettivamente la prima serata con i 30 Big con canzoni inedite martedì 24 febbraio, la seconda serata con i primi 15 Big con canzoni inedite e le quattro Nuove Proposte mercoledì 25 febbraio, la terza serata con i secondi 15 Big con canzoni inedite e i due finalisti delle Nuove Proposte giovedì 26 febbraio, la quarta serata cover con i duetti venerdì 27 febbraio e la quinta e ultima serata con la finale sabato 28 febbraio.
La prima serata, che sarebbe dovuta finire alle ore 01:44, ha visto la conclusione poco dopo l'1:30. Gli orari della prima serata sono stati ampiamente rispettati, con 14 minuti di recupero rispetto alle previsioni, come sottolineato da Carlo Conti nella conferenza stampa del 25 febbraio.
La seconda serata è iniziata alle 20:40 e, come da programma, è finita alle 01:15, anzi: per essere precisi, tutto è finito 3 minuti prima, per l'esattezza alle ore 01:12.
La terza chiude indicativamente intorno alle ore 01:20 di notte, mentre quarta serata e finale poco dopo le ore 01:40 di notte.
Affiancano Carlo Conti come co-conduttori rispettivamente l’attore turco Can Yaman nella prima serata, il cantautore Achille Lauro, l’attrice Pilar Fogliati e il comico Lillo nella seconda, la top model russa Irina Shayk e Ubaldo Pantani nella terza e la giornalista Giorgia Cardinaletti nella finale.
Ospiti Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Bianca Balti e Andrea Bocelli, Max Pezzali per tutte e cinque le serate sulla nave ormeggiata al largo di Sanremo, e Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh in Piazza Colombo.
IL PRIMAFESTIVAL
Già dal 21 febbraio, subito dopo il Tg1, va in onda il PrimaFestival (LE ANTICIPAZIONI DEL FESTIVAL) la striscia quotidiana condotta da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi che, tra anticipazioni, indiscrezioni, collegamenti e retroscena, accompagna il pubblico verso la gara del Festival di Sanremo 2026. Lunedì 23 febbraio ha seguito inoltre in diretta dal Blue Carpet all’esterno del Teatro Ariston la sfilata dei 30 Big in gara.
Approfondimento
Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita cantanti nella prima serata
IL DOPOFESTIVAL
Da martedì 24 a venerdì 27 febbraio, intorno alle ore 01:30 di notte, subito dopo la chiusura delle serate del Festival di Sanremo 2026, torna anche l’appuntamento con il DopoFestival, condotto da Nicola Savino con l’aiuto di Aurora Leone, Federico Basso e del maestro Enrico Cremonesi. Nel Teatro del Casinò di Sanremo, sede storica della prima edizione del 1951, ospita con ironia giornalisti e cantanti in gara.
Approfondimento
Sanremo 2026, i cantanti che partecipano per la prima volta
SOTTO SANREMO
Dal 23 febbraio al 1º marzo, in esclusiva in streaming, ci sono anche le sette puntate di Sotto Sanremo, condotte da Anna Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi da una base allestita in un bunker urbano sotto il Teatro Ariston che, con il linguaggio dei social e della Generazione Z, raccontano tutto quello che accade al di là della diretta ufficiale tra aneddoti, reazioni e dettagli più curiosi.
Approfondimento
Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni
©Getty
I cantanti di Sanremo 2026, chi ha partecipato più volte al Festival
Se volete scoprire chi sono i veterani del Festival, ecco la classifica degli artisti in gara per questa edizione della kermesse canora, ordinata in base al numero totale di partecipazioni (comprendendo anche quella di quest'anno). La graduatoria mostra chi ha calcato più volte il palco dell'Ariston, mostrandovela in ordine crescente. In fondo alla gallery scoprirete coloro che si piazzano sul podio... Secondo voi ne ha collezionati più Patty Pravo o Arisa? Fedez o Francesco Renga? A cura di Camilla Sernagiotto