Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Arrow-link
Arrow-link

Sanremo 2026, Laura Pausini su Instagram: “Nessuno rovinerà il mio momento unico”

Musica
Foto tratta dal profilo Istagram di Laura Pausini

La cantante romagnola si prepara al debutto come co-conduttrice di Sanremo, al via il 24 febbraio. Sui social racconta studio, emozione e la volontà di proteggere questo traguardo 33 anni dopo l’esordio. Poi replica anche sulle polemiche su “Io Canto 2”, dicendosi pronta a critiche ed errori: “Ci è voluto molto per impararlo”.

A pochi giorni dal debutto come co-conduttrice del Festival di Sanremo (qui lo Speciale), Laura Pausini ha condiviso sui suoi social una lunga riflessione, definendo l’esperienza sanremese come “la più pazza delle mie avventure professionali”. La cantante racconta l’emozione di tornare sul palco dell’Ariston, lo stesso che 33 anni fa segnò il suo esordio, e sottolinea quanto abbia studiato e lavorato per meritarsi il ruolo affidatole da Carlo Conti. Consapevole dell’esposizione che Sanremo comporta, Pausini anticipa i giudizi opposti che inevitabilmente arriveranno: “Bella e brutta, simpatica e antipatica, capace e incapace… sarò troppo e troppo poco”. Ma aggiunge un punto chiave del suo percorso personale: “So che sono pronta a perdonarmi anche gli errori. E ci è voluto molto per impararlo”.
Conclude con determinazione: “Spero con umiltà di meritare questo ruolo e non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico della mia vita”.

Il rapporto con il pubblico e il nodo del disco

Nel post, Pausini riflette anche sulle dinamiche dei social, distinguendo l’affetto del pubblico reale dal clamore online: “Per anni hanno fatto notizia solo le critiche negative, perché attirano più curiosità e quindi più click”.

È in questo quadro che affronta le polemiche su “Io Canto 2”. Non le elude: si dice pronta a critiche ed eventuali scivoloni, forte di una maturità che oggi la porta a vivere l’esposizione pubblica con maggiore equilibrio. Un atteggiamento che restituisce l’immagine di un’artista consapevole, capace di tenere insieme determinazione e sincerità.

Pausini ringrazia infine Carlo Conti e Pippo Baudo, figure che in momenti diversi hanno creduto in lei, rappresentando un filo ideale tra il suo passato all’Ariston e questo nuovo traguardo da co-conduttrice.

Approfondimento

Sanremo 2026, tutti i conduttori del Festival serata per serata
FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Musica

Sanremo 2026, i cantanti che partecipano per la prima volta

Le Bambole di Pezza, Chiello, Eddie Brock, Luchè, Maria Antonietta e Colombre, Nayt, Samurai Jay, Sayf, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro sono i dieci artisti che debutteranno in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Foo Fighters, è uscito il nuovo singolo e l'album Your Favourite Toy

Musica

Il dodicesimo lavoro in studio del gruppo di Dave Grohl, già anticipato dal singolo Asking...

La Scuola di Ballo della Scala in scena al Teatro Valentino Garavani

Spettacolo

Nell’ambito della Stagione 2025/26 "Abitare le emozioni" a cura di Daniele Cipriani...

Maria Antonietta & Colombre, a Sanremo 2026 con La felicità e basta

Musica

Debutto in gara di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, meglio noti con i loro nomi d'arte....

13 foto

Depardieu, a novembre il processo d'appello per violenza sessuale

Spettacolo

La Corte d’Appello di Parigi ha fissato dal 16 al 20 novembre il processo all'attore francese per...

Travis Scott ha annunciato un concerto a Reggio Emilia

Musica

Il rapper statunitense si esibirà all’Rcf Arena il 17 luglio 2026 per la prima edizione di...

Spettacolo: Per te