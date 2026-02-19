A pochi giorni dal debutto come co-conduttrice del Festival di Sanremo (qui lo Speciale), Laura Pausini ha condiviso sui suoi social una lunga riflessione, definendo l’esperienza sanremese come “la più pazza delle mie avventure professionali”. La cantante racconta l’emozione di tornare sul palco dell’Ariston, lo stesso che 33 anni fa segnò il suo esordio, e sottolinea quanto abbia studiato e lavorato per meritarsi il ruolo affidatole da Carlo Conti. Consapevole dell’esposizione che Sanremo comporta, Pausini anticipa i giudizi opposti che inevitabilmente arriveranno: “Bella e brutta, simpatica e antipatica, capace e incapace… sarò troppo e troppo poco”. Ma aggiunge un punto chiave del suo percorso personale: “So che sono pronta a perdonarmi anche gli errori. E ci è voluto molto per impararlo”.

Conclude con determinazione: “Spero con umiltà di meritare questo ruolo e non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico della mia vita”.