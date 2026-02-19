Sanremo 2026, Laura Pausini su Instagram: “Nessuno rovinerà il mio momento unico”Musica
La cantante romagnola si prepara al debutto come co-conduttrice di Sanremo, al via il 24 febbraio. Sui social racconta studio, emozione e la volontà di proteggere questo traguardo 33 anni dopo l’esordio. Poi replica anche sulle polemiche su “Io Canto 2”, dicendosi pronta a critiche ed errori: “Ci è voluto molto per impararlo”.
A pochi giorni dal debutto come co-conduttrice del Festival di Sanremo (qui lo Speciale), Laura Pausini ha condiviso sui suoi social una lunga riflessione, definendo l’esperienza sanremese come “la più pazza delle mie avventure professionali”. La cantante racconta l’emozione di tornare sul palco dell’Ariston, lo stesso che 33 anni fa segnò il suo esordio, e sottolinea quanto abbia studiato e lavorato per meritarsi il ruolo affidatole da Carlo Conti. Consapevole dell’esposizione che Sanremo comporta, Pausini anticipa i giudizi opposti che inevitabilmente arriveranno: “Bella e brutta, simpatica e antipatica, capace e incapace… sarò troppo e troppo poco”. Ma aggiunge un punto chiave del suo percorso personale: “So che sono pronta a perdonarmi anche gli errori. E ci è voluto molto per impararlo”.
Conclude con determinazione: “Spero con umiltà di meritare questo ruolo e non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico della mia vita”.
Il rapporto con il pubblico e il nodo del disco
Nel post, Pausini riflette anche sulle dinamiche dei social, distinguendo l’affetto del pubblico reale dal clamore online: “Per anni hanno fatto notizia solo le critiche negative, perché attirano più curiosità e quindi più click”.
È in questo quadro che affronta le polemiche su “Io Canto 2”. Non le elude: si dice pronta a critiche ed eventuali scivoloni, forte di una maturità che oggi la porta a vivere l’esposizione pubblica con maggiore equilibrio. Un atteggiamento che restituisce l’immagine di un’artista consapevole, capace di tenere insieme determinazione e sincerità.
Pausini ringrazia infine Carlo Conti e Pippo Baudo, figure che in momenti diversi hanno creduto in lei, rappresentando un filo ideale tra il suo passato all’Ariston e questo nuovo traguardo da co-conduttrice.
