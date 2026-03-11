Paris Fashion Week, i look di tendenza dalle sfilate A/I 2026-27. FOTO
Con le sfilate di Parigi si chiude il fashion month ed è tempo di tracciare i contorni di ciò che indosseremo appena tornerà il freddo. Il guardaroba femminile è sia seducente che romantico ed in parte trae ispirazione dalla natura. Le silhouette dominano la scena, così come il mix sofisticato di tessuti lavorati. Accanto all'evasione si fa strada anche l'attualità. La moda non è solo estetica ma anche messaggio
A cura di Vittoria Romagnuolo