Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Paris Fashion Week, i look di tendenza dalle sfilate A/I 2026-27. FOTO

Spettacolo fotogallery
15 foto
©Getty

Con le sfilate di Parigi si chiude il fashion month ed è tempo di tracciare i contorni di ciò che indosseremo appena tornerà il freddo. Il guardaroba femminile è sia seducente che romantico ed in parte trae ispirazione dalla natura. Le silhouette dominano la scena, così come il mix sofisticato di tessuti lavorati. Accanto all'evasione si fa strada anche l'attualità. La moda non è solo estetica ma anche messaggio

A cura di Vittoria Romagnuolo 

Spettacolo: Ultime gallery

Un amore a 5 stelle, il cast del film con Jennifer Lopez stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 1, mercoledì 11 marzo, la commedia romantica del 2002 diretta da Wayne Wang....

7 foto

Cado dalle nubi, il cast del film

Cinema

Va in onda su Italia 1 mercoledì 11 marzo il film diretto da Gennaro Nunziante. Al centro...

9 foto
Cado dalle nubi

Paris Fashion Week, i look di tendenza dalle sfilate A/I 2026-27. FOTO

Spettacolo

Con le sfilate di Parigi si chiude il fashion month ed è tempo di tracciare i contorni di ciò che...

15 foto

One Piece 2, il cast della nuova stagione uscita su Netflix

Serie TV

Approdata su Netlix il 10 marzo, la seconda stagione della popolare serie tv vede Monkey D. Luffy...

10 foto

Le libere donne, il cast della serie tv con Lino Guanciale. FOTO

Serie TV

La fiction diretta da Michele Soavi ambientata tra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra...

13 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Man on Fire, chi coprirà ruolo di Denzel Washington nel remake Netflix

    Cinema

    È stato diffuso il primo teaser trailer del remake seriale di un celebre cult del 2004, tratto...

    Sal Da Vinci riceve dal sindaco la medaglia della città di Napoli

    Musica

    "Il mio invito ai miei fan, ma a tutti noi, di non cedere alle provocazioni....

    Mickey Rourke è stato definitivamente sfrattato dalla sua villa LA

    Spettacolo

    L'attore è stato definitivamente sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles dopo non aver...