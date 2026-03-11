Paris Fashion Week, i look di tendenza dalle sfilate A/I 2026-27. FOTO

6/15 ©Getty

BOHO - FOLK - Da diverse stagioni quella di Chloé by Cheemena Kamali è una delle passerelle che godono di più attenzione a Parigi perché lo stile proposto dalla designer è davvero in grado di penetrare nel guardaroba anche di chi è meno attento alle tendenze. Dopo stagioni di boho-chic, la visione della stilista assorbe ispirazioni da un guardaroba nomade orientandosi verso l'estetica folk. Il risultato è sempre molto interessante.