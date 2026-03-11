Sal Da Vinci riceve dal sindaco la medaglia della città di Napoli

Sindaco Manfredi: "Con Sal abbiamo vinto lo scudetto della musica"

Rivolgendo un messaggio ai suoi fan ha poi aggiunto: "Ho ascoltato veramente tante, tante, tante polemiche o meglio, tante cose dette, quindi repliche delle repliche delle repliche. Il mio invito ai miei fan, ma a tutti noi, di non cedere alle provocazioni. Non servono a niente, le polemiche passano, la musica resta". "La sua canzone è virale ovunque - sottolinea il sindaco Manfredi - sicuramente noi ci teniamo molto a festeggiare questa vittoria come abbiamo fatto con Geolier quando è stato secondo, immeritatamente dal nostro punto di vista, perché ogni artista che va a Sanremo o che ha un grande successo a livello nazionale o internazionale porta con sé un pezzo della città e quindi noi dobbiamo questo riconoscimento, che è anche un ringraziamento da parte di tutta la città a questi nostri grandi artisti. Quest'anno, lo possiamo dire, abbiamo vinto lo scudetto della musica" aggiunge il primo cittadino. "Sal ha portato Napoli al successo nazionale ed è stata una bellissima serata. Napoli è capitale della musica da sempre, questa sua forza creativa èsempre stata presente e lo testimoniano i tanti successi e i tanti artisti che hanno attraversato la storia della musica nazionale e internazionale". Per l'occasione, all'esterno del Maschio Angioino, un folto gruppo di ammiratori ha atteso il cantante. Tra loro anche chi era nella galleria del teatro Ariston, con il cartello: "Sal si' 'na cosa grande".