Sal Da Vinci riceve dal sindaco la medaglia della città di Napoli

"Il mio invito ai miei fan, ma a tutti noi, di non cedere alle provocazioni. Non servono a niente, le polemiche passano, la musica resta", ha detto il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026, che parteciperà anche all'Eurovision Contest. "La sua canzone è virale ovunque, ci teniamo molto a festeggiare questa vittoria", ha commentato con orgoglio il sindaco Manfredi
La targa con la medaglia della città di Napoli e una menzione speciale Napoli Città della Musica per Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo con la canzone Per sempre sì, e ambasciatore della musica napoletana nel mondo. A consegnare il
riconoscimento il sindaco Gaetano Manfredi, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino. "Questo è un bel riconoscimento che ricevo, è veramente una cosa preziosa, miracolosa per me. Grazie veramente a tutti", dice Sal Da Vinci. Il cantante napoletano dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, ha confermato che andrà all’Eurovision Song Contest 2026 con Per sempre sì e sposterà il tour previsto in America. A 57 anni è il rappresentante italiano più anziano di sempre nella competizione all'Eurovision.
In testa a questo articolo guarda il video: "Sal da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo"
Sindaco Manfredi: "Con Sal abbiamo vinto lo scudetto della musica"
Rivolgendo un messaggio ai suoi fan ha poi aggiunto: "Ho ascoltato veramente tante, tante, tante polemiche o meglio, tante cose dette, quindi repliche delle repliche delle repliche. Il mio invito ai miei fan, ma a tutti noi, di non cedere alle provocazioni. Non servono a niente, le polemiche passano, la musica resta". "La sua canzone è virale ovunque - sottolinea il sindaco Manfredi - sicuramente noi ci teniamo molto a festeggiare questa vittoria come abbiamo fatto con Geolier quando è stato secondo, immeritatamente dal nostro punto di vista, perché ogni artista che va a Sanremo o che ha un grande successo a livello nazionale o internazionale porta con sé un pezzo della città e quindi noi dobbiamo questo riconoscimento, che è anche un ringraziamento da parte di tutta la città a questi nostri grandi artisti. Quest'anno, lo possiamo dire, abbiamo vinto lo scudetto della musica" aggiunge il primo cittadino. "Sal ha portato Napoli al successo nazionale ed è stata una bellissima serata. Napoli è capitale della musica da sempre, questa sua forza creativa èsempre stata presente e lo testimoniano i tanti successi e i tanti artisti che hanno attraversato la storia della musica nazionale e internazionale". Per l'occasione, all'esterno del Maschio Angioino, un folto gruppo di ammiratori ha atteso il cantante. Tra loro anche chi era nella galleria del teatro Ariston, con il cartello: "Sal si' 'na cosa grande".
Approfondimento
Sal da Vinci torna a Napoli dopo Sanremo, festa nel suo quartiere
Immagini da Webphoto e Getty Images
Sal Da Vinci, i film in cui ha recitato il vincitore di Sanremo 2026
Riflettori accesi sulla carriera del vincitore della kermesse sanremese appena conclusasi con il suo trionfo. Non solo sette note ma anche settima arte per lui, e infatti qui ripercorriamo tutti i film in cui ha recitato l'interprete di Per sempre sì. Il suo percorso artistico attraversa generi, palcoscenici e colonne sonore. Da 'Napoli storia d'amore e di vendetta' a 'Troppo forte', i titoli sono parecchi di Camilla Sernagiotto