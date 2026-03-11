Offerte Sky
Festival di Cannes 2026, a Barbra Streisand la Palma d'oro alla carriera

Cinema
©Getty

"In questi tempi difficili i film hanno la capacità di aprire i nostri cuori e le nostre menti a storie che riflettono la nostra comune umanità e a prospettive che ci ricordano sia la nostra fragilità che la nostra resilienza", ha dichiarato la poliedrica artista statunitense quando ha saputo dell'assegnazione del prestigioso premio

"È con orgoglio e profonda umiltà che sono onorata di unirmi alla compagnia dei precedenti vincitori della Palma d'Oro Onoraria, il cui lavoro mi ha da sempre ispirato". Così ha dichiarato Barbra Streisand apprendendo la notizia che riceverà la Palma d'oro alla carriera il 23 maggio durante la cerimonia di premiazione della 79ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio. "In questi tempi difficili - ha aggiunto l'attrice -, i film hanno la capacità di aprire i nostri cuori e le nostre menti a storie che riflettono la nostra comune umanità e a prospettive che ci ricordano sia la nostra fragilità che la nostra resilienza. Il cinema trascende i confini e la politica e afferma il potere dell'immaginazione di plasmare un mondo più compassionevole". 

una lunga e brillante carriera

Barbara Joan Streisand, detta Barbra, ha 83 anni ed è una cantante, attrice, compositrice, regista e produttrice cinematografica statunitense. Popolare in tutto il mondo sin dagli anni Sessanta, nel corso della sua lunga carriera, che dura da oltre sessanta anni, la Streisand è divenuta un'icona in più campi dello spettacolo, aggiudicandosi numerosi riconoscimenti. È tra un gruppo selezionato di artisti (chiamati EGOT, dalle iniziali dei premi) che hanno vinto i quattro premi principali delle arti performative statunitensi: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Con oltre 72,5 milioni di album venduti negli Stati Uniti d'America e con un totale di 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo è la cantante che ha venduto di più tra gli artisti riconosciuti a livello dalla Recording Industry Association of America (unica donna nella top ten e unico artista al di fuori del genere rock 'n' roll).

