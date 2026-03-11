Festival di Cannes 2026, a Barbra Streisand la Palma d'oro

"In questi tempi difficili i film hanno la capacità di aprire i nostri cuori e le nostre menti a storie che riflettono la nostra comune umanità e a prospettive che ci ricordano sia la nostra fragilità che la nostra resilienza", ha dichiarato la poliedrica artista statunitense quando ha saputo dell'assegnazione del prestigioso premio

"È con orgoglio e profonda umiltà che sono onorata di unirmi alla compagnia dei precedenti vincitori della Palma d'Oro Onoraria, il cui lavoro mi ha da sempre ispirato". Così ha dichiarato Barbra Streisand apprendendo la notizia che riceverà la Palma d'oro alla carriera il 23 maggio durante la cerimonia di premiazione della 79ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio. "In questi tempi difficili - ha aggiunto l'attrice -, i film hanno la capacità di aprire i nostri cuori e le nostre menti a storie che riflettono la nostra comune umanità e a prospettive che ci ricordano sia la nostra fragilità che la nostra resilienza. Il cinema trascende i confini e la politica e afferma il potere dell'immaginazione di plasmare un mondo più compassionevole".