Festival di Cannes 2025, le coppie più belle sul red carpet. FOTO

Scarlett Johansson, che al Festival di Cannes 2025 ha debuttato come regista col suo Eleanor The Great (ma era qui anche nelle vesti di attrice per La trama fenicia di Wes Anderson), ha sfoggiato occhi innamorati per il suo Colin Jost

