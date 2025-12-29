Unghie Capodanno 2026, 14 idee per una manicure scintillante

9/14 Immagine tratta dal profilo Instagram di paiwaloves | P A I W A L O V E S

DOPPIO ROSSO – Il rosso è di tendenza e lo vedremo ancora per molto tempo, anche dopo il Natale. Qui, i glitter sono riservati alle punte definite dal french. Il resto dell'unghia è luminoso e perlato.

Il profilo Instagram ufficiale di P A I W A L O V E S