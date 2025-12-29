Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Unghie per Capodanno 2026, 14 idee per una manicure elegante e scintillante. FOTO

Spettacolo fotogallery
14 foto
©Getty

Le tendenze beauty per la stagione delle feste puntano sulla luce e anche la manicure si accende di bagliori metallici. I glitter sono l'elemento chiave delle nail art del momento, da quelle dalle tonalità tradizionali - rosso, nero , nude - a quelle più stravaganti, effetto "cat eye". La discussione sull'oroscopo e le previsioni per il nuovo anno ispirano, invece, le decorazioni a tema stellare

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Unghie Capodanno 2026, 14 idee per una manicure scintillante

Spettacolo

Le tendenze beauty per la stagione delle feste puntano sulla luce e anche la manicure si accende...

14 foto

Outfit per Capodanno 2026, idee dal guardaroba delle star. FOTO

Spettacolo

Per la notte più festosa dell'anno l'imperativo è brillare, sperimentando con uno stile da sera...

15 foto

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il miglior ristorante di Chioggia

TV Show sky uno

La città lagunare di Chioggia, conosciuta anche come la "piccola Venezia", offre una...

15 foto

Da Macron a Salvini, l'addio a Brigitte Bardot. FOTO

Cinema

L'icona francese è morta a 91 anni. A dare l'annuncio è stata la Fondazione che porta il suo...

14 foto

Brigitte Bardot, icona di stile: i look che hanno fatto storia. FOTO

Spettacolo

Brigitte Bardot, icona assoluta di fascino e stile, ha lasciato un’eredità che continua a...

16 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    James Cameron racconterà trama di Avatar 4 se Disney sospende la saga

    Cinema

    L’universo di Avatar continua a vivere sospeso tra ambizioni creative e rigide logiche...

    Stranger Things 5, la storia di Henry Creel nello spettacolo teatrale

    Serie TV

    Stranger Things: The First Shadow è lo spettacolo teatrale che racconta la storia di Henry Creel....

    Brigitte Bardot riposerà nel cimitero marino di Saint-Tropez

    Cinema

    L'attrice appena scomparsa riposerà nel cimitero marino di Saint-Tropez, affacciato sul...