Unghie Capodanno 2026, 14 idee per una manicure scintillante

Unghie per Capodanno 2026, 14 idee per una manicure elegante e scintillante. FOTO
Le tendenze beauty per la stagione delle feste puntano sulla luce e anche la manicure si accende di bagliori metallici. I glitter sono l'elemento chiave delle nail art del momento, da quelle dalle tonalità tradizionali - rosso, nero , nude - a quelle più stravaganti, effetto "cat eye". La discussione sull'oroscopo e le previsioni per il nuovo anno ispirano, invece, le decorazioni a tema stellare
A cura di Vittoria Romagnuolo