Fantasanremo 2026 LIVE, i punti della finale in diretta

LDA e AKA 7even, dopo aver dominato l'intera edizione del Fantasanremo, puntano alla vittoria. Ma le Bambole di Pezza sono poco distanti, e la finalissima potrebbe ribaltare ogni pronostico
in evidenza
I bonus della serata
Sabato 28 febbraio, i bonus speciali regaleranno:
- 20 punti a chi fa il segno della della vittoria (Bonus SiVola)
- 10 punti a chi si presenta scalzo
- 20 punti per il mic drop
- 5 punti a chi batte il 5 a un conduttore
- 10 punti a chi abbraccia il conduttore
La classifica dopo la quarta serata
Questa la classifica del Fantasanremo, prima della finalissima:
LDA & Aka7even 595 punti
Bambole di pezza 520 punti
Dargen D'Amico 370 punti
Elettra Lamborghini 370 punti
Samurai Jay 365 punt
Leo Gassmann 340 punti
Ditonellapiaga 310 punti
Sal Da Vinci 300 punti
J-Ax 290 punti
Ermal Meta 285 punti
Eddie Brock 255 punti
Arisa 240 punti
Sayf 240 punti
Malika Ayane 210 punti
Luchè 185 punti
Fulminacci 180 punti
Enrico Nigiotti 180 punti
Michele Bravi 175 punti
Serena Brancale 165 punti
Mara Sattei 160 punti
Maria Antonietta & Colombre 160 punti
Levante 150 punti
Patty Pravo 150 punti
Tommaso Paradiso 135 punti
Fedez e Masini 130 punti
Nayt 130 punti
Francesco Renga 110 punti
Tredici Pietro 105 punti
Raf 100 punti
Chiello 95 punti
Performer e ballerini per J-Ax
J-Ax ha il cappello, i ballerini e i performer: 30 punti solo per iniziare. Inoltre, non tocca il microfono per 30 secondi, batte il cinque a Carlo Conti, scende in platea, ha il braccialetto rosso, fa il segno della vittoria e viene presentato da un co-conduttore. I punti sono 95.
Tommaso Paradiso batte il cinque a Carlo Conti
Cinque a Carlo Conti e guanti per Tommaso Paradiso, il cui direttore d'orchestra sfoggia il papillon. Secondo l'app del Fantasanremo c'è anche l'accessorio rosso. In totale, sono 35 punti.
Malika Ayane, standing ovation parziale?
Malika Ayane indossa i guanti e porta i performer: sono 25 punti. Inoltre, si inchina con la mano sul cuore, viene presentata dal co-conduttore e il direttore ha il papillon. Il var dirà se la standing ovation c'è stata. Per ora, i punti sono 50.
Leo Gassmann brinda col FantaSanremo
Leo Gassmann scende in platea (15 punti), non tocca il microfono per 30 secondi (10 punti), e viene presentato da Nino Frassica (5 punti). Dietro le quinte, ha brindato col Fantasanremo: altri 20 punti per lui. In totale sono 50.
Bambiole di Pezza, serve il var
Fiore arancione, inchino con la mano sul cuore, Bonus Bancomat, occhiali da sole, batti cinque a Carlo Conti: per le Bambole di Pezza i punti sono 40. Tuttavia, potrebbero essere 10 in più per il "Pronti, partenza, via".
Raf si siede sulle scale
Raf si siede sulle scale (10 punti), e viene presentato da un co-conduttore (5 punti). C'è anche l'indumento rosso (10 punti), e batte il cinque a Carlo Conti (5 punti). In totale sono 30.
Chiello fa zero
Sono 0 i punti per Chiello: un vero e proprio (record) negativo, di questa e di tutte le edizioni.
Francesco Renga primo a esibirsi
Primo a esibirsi (+10 punti), Francesco Renga fa il gesto scende in platea (15 punti) e il direttore ha il papillon (10 punti). I punti sono 35, ma potrebbero essere di più se il gesto della vittoria venisse confermato.