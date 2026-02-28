Offerte Sky
Fantasanremo 2026 LIVE, i punti della finale in diretta

live Musica
©Getty

LDA e AKA 7even, dopo aver dominato l'intera edizione del Fantasanremo, puntano alla vittoria. Ma le Bambole di Pezza sono poco distanti, e la finalissima potrebbe ribaltare ogni pronostico

in evidenza

I bonus della serata

Sabato 28 febbraio, i bonus speciali regaleranno:

- 20 punti a chi fa il segno della della vittoria (Bonus SiVola)

- 10 punti a chi si presenta scalzo

- 20 punti per il mic drop

- 5 punti a chi batte il 5 a un conduttore

- 10 punti a chi abbraccia il conduttore

La classifica dopo la quarta serata

Questa la classifica del Fantasanremo, prima della finalissima:

LDA & Aka7even 595 punti

Bambole di pezza 520 punti

Dargen D'Amico 370 punti

Elettra Lamborghini 370 punti

Samurai Jay 365 punt

Leo Gassmann 340 punti

Ditonellapiaga 310 punti

Sal Da Vinci 300 punti

J-Ax 290 punti

Ermal Meta 285 punti

Eddie Brock 255 punti

Arisa 240 punti

Sayf 240 punti

Malika Ayane 210 punti

Luchè 185 punti

Fulminacci 180 punti

Enrico Nigiotti 180 punti

Michele Bravi 175 punti

Serena Brancale 165 punti

Mara Sattei 160 punti

Maria Antonietta & Colombre 160 punti

Levante 150 punti

Patty Pravo 150 punti

Tommaso Paradiso 135 punti

Fedez e Masini 130 punti

Nayt 130 punti

Francesco Renga 110 punti

Tredici Pietro 105 punti

Raf 100 punti

Chiello 95 punti

Performer e ballerini per J-Ax

J-Ax ha il cappello, i ballerini e i performer: 30 punti solo per iniziare. Inoltre, non tocca il microfono per 30 secondi, batte il cinque a Carlo Conti,  scende in platea, ha il braccialetto rosso, fa il segno della vittoria e viene presentato da un co-conduttore. I punti sono 95.

Tommaso Paradiso batte il cinque a Carlo Conti

Cinque a Carlo Conti e guanti per Tommaso Paradiso, il cui direttore d'orchestra sfoggia il papillon. Secondo l'app del Fantasanremo c'è anche l'accessorio rosso. In totale, sono 35 punti.

Malika Ayane, standing ovation parziale?

Malika Ayane indossa i guanti e porta i performer: sono 25 punti. Inoltre, si inchina con la mano sul cuore, viene presentata dal co-conduttore e il direttore ha il papillon. Il var dirà se la standing ovation c'è stata. Per ora, i punti sono 50.

Leo Gassmann brinda col FantaSanremo

Leo Gassmann scende in platea (15 punti), non tocca il microfono per 30 secondi (10 punti), e viene presentato da Nino Frassica (5 punti). Dietro le quinte, ha brindato col Fantasanremo: altri 20 punti per lui. In totale sono 50.

Bambiole di Pezza, serve il var

Fiore arancione, inchino con la mano sul cuore, Bonus Bancomat, occhiali da sole, batti cinque a Carlo Conti: per le Bambole di Pezza i punti sono 40. Tuttavia, potrebbero essere 10 in più per il "Pronti, partenza, via".

Raf si siede sulle scale

Raf si siede sulle scale (10 punti), e viene presentato da un co-conduttore (5 punti). C'è anche l'indumento rosso (10 punti), e batte il cinque a Carlo Conti (5 punti). In totale sono 30.

Chiello fa zero

Sono 0 i punti per Chiello: un vero e proprio (record) negativo, di questa e di tutte le edizioni.

Francesco Renga primo a esibirsi

Primo a esibirsi (+10 punti), Francesco Renga fa il gesto scende in platea (15 punti) e il direttore ha il papillon (10 punti). I punti sono 35, ma potrebbero essere di più se il gesto della vittoria venisse confermato.

