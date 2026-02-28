Offerte Sky
Sanremo 2026 DIRETTA, la serata finale del Festival. Scaletta, cantanti e commenti. LIVE

live Musica
©Getty

La finale vedrà sul palco tutti i 30 Big in gara, con il pubblico che voterà tramite Televoto e le giurie professionali che contribuiranno alla classifica. I cinque artisti più votati torneranno per una seconda esibizione, che deciderà il vincitore.  Con Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà la giornalista Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica; super ospiti Andrea Bocelli e i Pooh, che celebrano 60 anni di carriera in Piazza Colombo. Ieri, la serata cover e duetti è stata vinta da Ditonellapiaga con TonyPitony

in evidenza

Al via la finale del Festival di Sanremo

Sabato 27 febbraio va in scena la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2026 (LA SCALETTA). Tutti e 30 i Big tornano sul palco dell’Ariston per riproporre i brani in gara, guidati da Carlo Conti e Laura Pausini. Con loro, nella finalissima, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.

Super ospite Andrea Bocelli, di nuovo a Sanremo a sette anni dall’ultima volta. In Piazza Colombo i Pooh celebrano 60 anni di carriera, mentre Max Pezzali sarà in collegamento dalla crociera al largo di Sanremo.

Come si vota Televoto (34%), sala stampa, tv e web (33%) e giuria delle radio (33%). Le prime cinque canzoni saranno annunciate senza ordine di piazzamento: i voti si sommeranno a quelli delle serate precedenti. I cinque finalisti si esibiranno di nuovo e, dopo l’ultima votazione, sarà proclamato il vincitore di Sanremo 2026, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest di Vienna (12-16 maggio).

Cosa è successo ieri La quarta serata, dedicata a duetti e cover, è stata vinta da Ditonellapiaga con TonyPitony con The Lady is a Tramp, davanti a Sayf con Alex Britti e Mario Biondi (Hit the Road Jack) e ad Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma (Quello che le donne non dicono). Apertura all’esterno con il medley di Laura Pausini, poi Alessandro Siani, il ritorno di Bianca Balti, Francesco Gabbani in Piazza Colombo, il Premio alla carriera a Caterina Caselli e l’omaggio di Max Pezzali con Gli anni.

LIVE

Sanremo, la classifica della quarta serata

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, condotta ancora una volta da Carlo Conti e Laura Pausini, questa volta insieme a Bianca Balti, è stata dedicata alle cover e ai duetti - l'appuntamento più atteso e festoso della kermesse, quello in cui i cantanti in gara abbandonano per una notte le proprie canzoni e si misurano con il grande repertorio italiano e internazionale.

Sul palco dell'Ariston si sono esibiti tutti e trenta i big, ciascuno accompagnato da un ospite scelto personalmente: musicisti, attori, giornalisti, vecchie glorie e volti nuovissimi, in un programma lungo e ricchissimo che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo fino all'1.30 di notte. Il voto è stato suddiviso tra Televoto (34%), Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%), con la classifica definita al termine di tutte le esibizioni e l'elezione di un vincitore della serata. Una gara parallela, però, con regole proprie: il risultato di venerdì non incide sulla finalissima di sabato 28 febbraio, che deciderà il vincitore assoluto di questa 76ª edizione.

Sanremo 2026, la classifica della quarta serata delle cover

Sanremo 2026, la classifica della quarta serata delle cover

Serata finale, la scaletta

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a chiudere la sua edizione con una finale di grande intensità, in cui si incontrano tradizione, spettacolo e grandi nomi della musica italiana.

Sul palco si esibiranno tutti i 30 Big in gara, ciascuno con la propria canzone, in una serata che promette emozioni e colpi di scena. Il pubblico parteciperà attivamente attraverso il Televoto, mentre le valutazioni saranno affiancate dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, in un sistema di votazione che combina preferenze popolari e giudizio professionale.

Di seguito trovate tutti i 30 Big che si esibiranno nella finale del Festival di Sanremo, per adesso in rigoroso ordine alfabetico, aspettando che venga comunicato l'ordine di uscita dei cantanti.

Scaletta Sanremo 2026, cantanti in gara e ospiti nella serata finale

Scaletta Sanremo 2026, cantanti in gara e ospiti nella serata finale

