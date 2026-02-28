Il tormentone dell’artista colombiana con Wyclef Jean veniva rilasciato dalla Epic Records negli Usa il 28 febbraio 2006. In breve diventò un successo mondiale. Dalla gestazione del brano al celebre video carnevalesco, dalle performance live ai record di vendite, fino ai premi ricevuti: ecco tutto quello che c’è da sapere
Sono passati 20 anni dall’uscita di Hips Don't Lie, tormentone di Shakira con la collaborazione del rapper haitiano Wyclef Jean. Il 28 febbraio 2006 la canzone veniva rilasciata dalla Epic Records negli Usa, diventando in breve una hit mondiale. Dalla composizione al video, dalle performance di vendita ai premi: ecco tutto quello che c’è da sapere.
La genesi del brano
L’artista colombiana, dopo aver raggiunto il successo internazionale con il suo quinto album in studio, Laundry Service, nel 2001, ha deciso per il lavoro successivo di creare un disco in due parti. Aveva in mano quasi sessanta canzoni e ha selezionato le migliori per registrare Fijación oral vol. 1 (in lingua spagnola) e il seguente Oral Fixation, Vol. 2. Nelle varie fasi del processo ha lavorato con precedenti collaboratori e nuovi partner tra cui Jerry Duplessis e Wyclef Jean. Gli album sono usciti nel 2005 incontrando un moderato risultato di vendite. La casa discografica ha quindi pensato di coinvolgere Wyclef Jean in un progetto di rilancio degli album di Shakira. L’idea era quella di rifare una nuova versione della sua canzone Dance Like This.
Il brano originale
Secondo una versione dei fatti, Hips Don't Lie sarebbe stata inizialmente scritta da Wyclef Jean, Lauryn Hill e Pras per la riunione dei Fugees. La canzone era intitolata Lips Don't Lie, ma non è mai stata completata a causa dell'insoddisfazione di Hill. La Epic pensò di farne un remix con Shakira, dato che il progetto Fugees nel mentre era naufragato. La canzone è stata quindi affidata alla cantante sudamericana insieme a Jean e al partner di lunga data Jerry Duplessis. Secondo un'altra versione degli eventi, considerata più attendibile, a Jean è stato chiesto dall'etichetta di Shakira di registrare un remix di La Tortura, ma ha rifiutato affermando di avere già un disco per cui lei sarebbe stata perfetta. Si trattava della canzone di Jean Dance Like This, che ha registrato con Claudette Ortiz per la colonna sonora del film del 2004 Dirty Dancing: Havana Nights.
La nascita della hit
Shakira risulta come co-autrice della canzone con Wyclef Jean, Jerry Duplessis, Omar Alfanno e LaTavia Parker, mentre la produzione è stata gestita da Shakira, Jean e Duplessis. Il brano incorpora campionamenti di una linea di tromba salsa di Amores Como el Nuestro scritto da Alfanno e parti di Carnaval (Baile En La Calle) scritto da Luis Días. Il risultato è un classico pop latino e reggaeton. La registrazione si è svolta in vari studi tra cui Hit Factory Criteria di Miami, La Marimonda Studios a Nassau, Bahamas, gli Olympic Studios di Londra, Inghilterra, il Platinum Sound Recording Studio di New York, il Sonido Azulado di Bogotà e The Warehouse di Vancouver. Shakira ha detto di aver incorporato il ritmo della musica surinamese Kawina nel brano e ha spiegato in un'intervista che il testo è stato ispirato dalla sua capacità di determinare se una melodia funzioni o no dal fatto che questa la motivi o meno a ballare. Era solita dire ai suoi musicisti: "I miei fianchi non mentono! Si stanno muovendo? Non si stanno muovendo! Quindi questo brano non è pronto”.
L’uscita
La canzone ha debuttato in anteprima sulla stazione radio di Los Angeles KIIS-FM (al Ryan Seacrest Morning Show) il 14 febbraio 2006, due settimane prima del lancio ufficiale. È stata rilasciata anche una versione spagnola con lo stesso nome. Shakira ha anche cantato un'altra versione (prodotta da RedOne) intitolata Hips Don't Lie - Bamboo alla cerimonia di chiusura dei mondiali 2006 a Berlino. Due versioni del remix sono state pubblicate, una in inglese e una in spagnolo. Intanto, il 28 marzo 2006, il brano è stato pubblicato come singolo principale della ristampa dell’album Oral Fixation, Vol. 2.
Il video
Il video musicale è stato diretto dalla regista britannica Sophie Muller e girato a Los Angeles. Rappresenta il Carnevale colombiano di Barranquilla, citato anche nel testo: la maggior parte dei costumi e degli abiti presenti nel video appartengono alla celebrazione. Shakira, vestita in vari modi, balla riprendendo il leit-motive del titolo. Il video è stato un successo, con molte versioni simili ricreate dai fan. Ha vinto l'MTV Video Music Award per la migliore coreografia.
Il successo commerciale
Hips Don't Lie è diventato un successo globale, raggiungendo il numero uno in decine di Paesi, compresa l’Italia e gli Stati Uniti (unica hit in testa alla Billboard Hot 100 per l’artista colombiana). Ha anche battuto il record per il maggior numero di ascolti radiofonici in una sola settimana e la canzone per il download digitale più veloce negli Stati Uniti. La canzone è stata certificata quadruplo platino dalla RIAA: in America ha venduto oltre 4 milioni di copie digitali e 2 milioni di suonerie. Nel giro dei dieci anni seguenti ha accumulato circa 13 milioni di download, rendendolo uno dei singoli più venduti di tutti i tempi.
Le esibizioni live
Shakira e Wyclef Jean hanno eseguito Hips Don't Lie alla cerimonia che precede l'ultima partita dei mondiali di calcio 2006, per un pubblico televisivo mondiale di oltre 700 milioni di persone. Il 31 agosto 2006 l’hanno cantata agli MTV Video Music Awards e l’anno dopo ai Grammy. Nel 2020 Shakira ha eseguito il brano, insieme a un medley dei suoi altri successi, durante l'intervallo del Super Bowl, con Jennifer Lopez. Infine l’ha riproposta per la celebrazione del Capodanno 2026 a New York, insieme a This Time for Africa.
Premi e nomination
Hips Don't Lie è stato un successo di critica ed è stato nominato per vari premi: ha avuto tre candidature ai Billboard Music Awards, una ai Grammy (Best Pop Collaboration with Vocals) e svariate agli MTV Music Awards. L’American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) ha assegnato alla canzone i riconoscimenti di Ascap Latin Award – Pop/Ballad Winning Song e Ascap Pop Music Award - Most Performed Songs. Nel 2007, la canzone ha vinto il Best Latin/Reggaeton Track agli International Dance Music.
