La genesi del brano

L’artista colombiana, dopo aver raggiunto il successo internazionale con il suo quinto album in studio, Laundry Service, nel 2001, ha deciso per il lavoro successivo di creare un disco in due parti. Aveva in mano quasi sessanta canzoni e ha selezionato le migliori per registrare Fijación oral vol. 1 (in lingua spagnola) e il seguente Oral Fixation, Vol. 2. Nelle varie fasi del processo ha lavorato con precedenti collaboratori e nuovi partner tra cui Jerry Duplessis e Wyclef Jean. Gli album sono usciti nel 2005 incontrando un moderato risultato di vendite. La casa discografica ha quindi pensato di coinvolgere Wyclef Jean in un progetto di rilancio degli album di Shakira. L’idea era quella di rifare una nuova versione della sua canzone Dance Like This.

Il brano originale

Secondo una versione dei fatti, Hips Don't Lie sarebbe stata inizialmente scritta da Wyclef Jean, Lauryn Hill e Pras per la riunione dei Fugees. La canzone era intitolata Lips Don't Lie, ma non è mai stata completata a causa dell'insoddisfazione di Hill. La Epic pensò di farne un remix con Shakira, dato che il progetto Fugees nel mentre era naufragato. La canzone è stata quindi affidata alla cantante sudamericana insieme a Jean e al partner di lunga data Jerry Duplessis. Secondo un'altra versione degli eventi, considerata più attendibile, a Jean è stato chiesto dall'etichetta di Shakira di registrare un remix di La Tortura, ma ha rifiutato affermando di avere già un disco per cui lei sarebbe stata perfetta. Si trattava della canzone di Jean Dance Like This, che ha registrato con Claudette Ortiz per la colonna sonora del film del 2004 Dirty Dancing: Havana Nights.