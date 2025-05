Shakira: "Così Hips Don't Lie è entrata in Oral Fixation, Vol 2"

La cantante, ospite di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ha raccontato le origini del brano iconico, hit degli anni 2000, che quest'anno compie 20 anni

Una delle canzoni simbolo della carriera di Shakira stava seriamente rischiando di finire fuori dal suo album. A raccontare l’episodio che riguarda i retroscena dietro la nascita e l’inserimento nella riedizione di Oral Fixation, Vol. 2 di Hips Don’t Lie è stata la stessa cantante colombiana, ospite di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

L'incontro con Wyclef Jean Shakira ha spiegato che quando l’album è stato stampato e distribuito la prima volta nei negozi, il brano ancora non esisteva. Solo poco dopo il manager di Wyclef Jean l’ha contattata per dirle che il suo assistito avrebbe tanto voluto lavorare con lei. E come dire no a una leggenda della musica hip hop? Tanto più se, come ha raccontato la stessa Shakira, proprio la notte prima di quella telefonata Wyclef le era apparso in sogno?

La telefonata al capo dell'etichetta I due si sono incontrati in studio di registrazione e hanno creato Hips Don't Lie. Un brano semplicemente troppo forte per non includerlo nel disco già pronto. "Ho iniziato a lavorare con Wyclef e mi sono resa conto che avevo una hit, così ho chiamato Donny Lenner, che all'epoca era capo della Epic Records, e gli ho detto: 'Donny, devi ritirare le copie dell'album dai negozi'. E lui: 'Non esiste, questi dischi sono già fuori'. Ma io gli ho detto: 'Devi credermi, devi fidarti. Fallo, abbiamo una hit'. E a quel punto lui ha detto: 'Ok, ti darò retta. Ti darò retta su questa cosa'. E lo ha fatto".