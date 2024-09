Brigitte Bardot compie 90 anni, i look che hanno fatto storia. FOTO

2/16 ©Getty

IL BIKINI - Nel 1952 Brigitte Bardot andò a Cannes per il film Manina, la ragazza in bikini, mostrandosi in costume da bagno a due pezzi, appunto, al pubblico del Festival e alla stampa, anticipando i tempi di ciò che oggi chiamiamo method dressing. Inutile dire che fu scandalo per tutti, non per lei che dal costume a due pezzi non si separò mai e nemmeno dall'abitudine di camminare (e posare, e recitare) a piedi nudi

Giornata mondiale del bikini, storia ed evoluzione del costume da bagno. FOTO