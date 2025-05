11/16 ©Getty

Presente Mario Adinolfi. Alla vigilia della partenza, il giornalista ha raccontato: "Io voglio essere il cigno nero di quest’Isola. Quando me l’hanno proposto il primo pensiero di tutti è stato: è un contesto impossibile per te. Ed è subito stato come tornare ragazzo: se una cosa pare impossibile a farsi, la faccio"