Ambra come sei arrivata alla regia e poi di un film di genere così particolare: a metà tra la ricostruzione d’epoca e il thriller?

A: Ho studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia e questo film mi è stato proposto dal produttore Marco De Micheli, che era rimasto folgorato da un piccolo libro, di Michele Mari, un accademico e un poeta. Mi ha proposto di leggerlo e devo dire che è stato amore alla prima lettura.

E tu Mirko come ci sei entrato?



M: In un modo molto strano. Ambra mi ha contattato tramite i social: con un messaggio che diceva: ‘Sono una regista, ho scritto un film, sono appassionata di Rocco Schiavone, ho un personaggio per te, se lo leggi poi ci sentiamo.’ Insomma mi ha incuriosito, l’ho contattata, mi ha spiegato come dovesse essere il personaggio e questo mi ha incuriosito ancora di più perché amo i film in costume.

Che tipo è Scajaccia?

M. E’ uno zingaro dei boschi che vive una vita dedicata a cercare il tipo di “problema “che si crea nel film. Cerca questa bestia, ma non si capisce se in realtà la bestia sia lui.

C’era veramente una bestia sul set?

A: Sì: non ci siamo risparmiati nulla in questo film! Dicono che per non complicarsi la vita bisogna evitare minori ed animali: e noi avevamo entrambi, per lo più in un film in costume! Ma lavorare con il lupo è stato anche divertente, perché ovviamente ottenere delle determinate reazioni richiede molto studio. Era un animale veramente molto bello anche se non era un lupo vero, perché non si può, era un pastore cecoslovacco.

Un cane! Quindi era buono?

A: Assolutamente no! Anche lo stesso padrone mi ha detto: ‘guarda in questo momento non lo lascio perché è aggressivo!’



Parliamo dell’ambientazione storica, dei costumi, il film ci immerge veramente in un’altra epoca: che scelte avete fatto?

A: Abbiamo deciso di non utilizzare una ricostruzione storica fedele in tutto e per tutto al personaggio di Giacomo, che comunque senza dire di più verrà riconosciuto da molti….

M. Da quelli che hanno letto parecchio! (ride) .

A. Abbiamo spaziato, e preferito utilizzare l'elemento fantastico, puntare di più sul genere. Ci siamo divertiti parecchio.

M I costumi di Giorgia Guglielman e Pasquale Catalano erano accuratissimi. Tutti i giorni iniziavano alle sei di mattina dal trucco e parrucco. Insomma, sia per le figurazioni che per gli attori, c'è stata una ricerca approfondita per ricreare un effetto d’epoca ma anche dark.

A. Abbiamo lavorato tanto sull’atmosfera grazie alla fotografia eccezionale di Davide Sondelli. E abbiamo aggiunto alcuni effetti digitali che sono estremamente impercettibili ma aiutano a creare una sensazione inquietante.