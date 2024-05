Superman, la prima immagine del film di James Gunn con David Corenswet

A dirigere il film c’è James Gunn ed è stato proprio lui a condividere nelle scorse ore un'anteprima del suo riavvio dell'universo dei supereroi DC, con l’attore David Corenswet scelto per il suo set e vestito per l’occasione interamente da Uomo d'Acciaio.

Il post su Instagram con cui James Gunn, congiuntamente al protagonista del suo film David Corenswet, svela per la prima volta la tuta di Superman e il primo sguardo alla pellicola riporta come didascalia la seguente: “Get ready. #Superman 7.11.25” (“Preparatevi. Superman 7.11.25”, dove la data riportata è 11 luglio 2025, perché negli Stati Uniti il formato delle date mette prima il mese e poi il giorno, a differenza di quanto accade da noi).

CORENSWET NEL SUO PRIMO RUOLO IMPORTANTE A HOLLYWOOD

Il riavvio altamente atteso, intitolato semplicemente Superman, offrirà a David Corenswet, 30 anni, il suo primo ruolo importante a Hollywood.

Il film vede anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo del cattivo Lex Luthor.

"Tu e il reparto dei costumi avete fatto un lavoro eccellente, sono così emozionato!”, ha scritto a James Gunn un fan, commentando con grande entusiasmo questo first look alla pellicola. Diversi utenti hanno festeggiato il ritorno dei pantaloncini rossi di Superman nel suo outfit, che - lo ricordiamo - erano assenti nel film L'uomo d'acciaio (Man of Steel) del 2013 diretto da Zack Snyder, con Henry Cavill nel ruolo del supereroe. "Molto simile alla tuta del New 52 con il collo alto e le decorazioni ma sono contento di vedere che hai scelto i classici pantaloncini rossi," ha commentato un altro fan, indirizzando il suo commento direttamente al regista.

Di seguito trovate il post pubblicato da James Gunn sul suo account di Instagram con cui viene rivelata la prima immagine dal set del film Superman.