Superman, James Gunn condivide una nuova foto dal set

Per celebrare il Superman Day, il 18 aprile James Gunn ha condiviso una foto dal dietro le quinte del film Superman. Lo sceneggiatore e regista e i protagonisti David Corenswet e Rachel Brosnahan, che nella pellicola ora in fase di produzione interpretano rispettivamente Clark Kent e Lois Lane, leggono tre diversi fumetti con protagonista l’Uomo d’Acciaio. “In questo giorno nel 1938 il primo supereroe è entrato nella nostra atmosfera attraverso la fantasia di Jerry Siegel e di Joe Shuster”, ha scritto su Instagram Gunn. “Ci ha dato qualcosa in cui credere, non per la sua grande forza fisica, ma per il suo carattere e determinazione nel fare la cosa giusta qualunque cosa accada. Buon Superman Day a tutti voi!”.