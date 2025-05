Giovedì pomeriggio, Eugenio Finardi, lo storico cantautore, ha denunciato agli agenti del Reparto Termini della Polizia Locale di Roma Capitale di via Marsala lo smarrimento del proprio tablet a bordo di un treno. Un episodio che avrebbe potuto sembrare di ordinaria amministrazione, se non fosse per il contenuto del dispositivo: spartiti originali, appunti musicali e materiale fondamentale per la sua attività artistica. Per Finardi, quel tablet era molto più di un oggetto elettronico: era un’estensione del suo lavoro e della sua creatività.

Gli agenti, compresa subito l’importanza dell’oggetto smarrito, hanno attivato una ricerca con grande tempestività e professionalità. Servendosi del sistema di geolocalizzazione, sono riusciti in breve tempo a restringere il campo di ricerca all’interno della stazione ferroviaria. Dopo pochi minuti, il dispositivo è stato ritrovato e riconsegnato al legittimo proprietario, suscitando sollievo e gratitudine nel cantautore.