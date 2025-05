Eugenio Finardi, tra Musica Ribelle e La Forza dell'Amore c'è un sogno

È la notte della musica ribelle, ma non quella che esce da una radio, bensì quella che nasce su un palco. Eugenio Finardi, da poco uscito con Tutto, il ventesimo album della sua carriera, ora se ne va in tour non solo per raccontare le nuove canzoni, ma per accompagnarci, attraverso cinquant'anni di carriera, in un viaggio che non è solo una costellazione di brani, bensì un album fotografico di almeno tre generazioni. La data zero è a Fiorano Modenese, al Teatro Astoria, ed è sold out in prevendita. Ovviamente, essendo una data zero, la scaletta che io mi sono goduto non è detto che sia quella che girerà l'estate; vivaddio, Eugenio Finardi ha un repertorio ricco e lui, per natura, sa sorprendere. Come ha fatto con Dolce Italia, terzo brano della serata dopo Futuro e Le Ragazze di Osaka, proposta in versione jazz blues. È il primo a spiegare che la scaletta è suscettibile di cambiamenti, che ci sono alcuni momenti che lo affaticano, che insomma può sparigliare in ogni istante. Interseca le canzoni con qualche aneddoto, momenti leggeri e nostalgici che nulla tolgono al rito del live. Dopo la struggente Non è nel Cuore, racconta che una volta fu chiamato dalla sua etichetta di allora per provare "una macchina che regolava il tempo del ribattito. Mi sono messo al piano elettrico per un delay e sono uscite queste parole...": è la storia di Patrizia che comincia con "hai il cuore pulito come appena nevicato ma caldo e forte come un cavallo imbizzarrito". Poi ci sono delle casualità cercate: Tutto è il ventesimo disco di inediti e dunque c'è I Venti della Luna. Eretico il finale di Amore diverso che si chiude con le note di The Lion Sleeps Tonight. Da uomo originale quale è sempre stato, definisce suite acustica quello che per la gente è il medley e comprende Katia, La Canzone Dell’Acqua, Oggi ho imparato a volare e Non diventare grande mai. L'epica La Radio parte con la tastiera ed è lentissima, poi cambia il ritmo e diventa un viaggio fisico e onirico nel contempo. Nella lavorazione di Tutto, insieme al suo collaboratore Giovanni “Giuvazza” Maggiore, si è divertito a pescare nel suo passato e a giocarci nel presente: è infatti un'alchimia la novella Tanto Tempo Fa che occhieggia alla batteria di Trappole, brano del 1981. Il finale è con Extraterrestre e La facoltà dello Stupore (tranquilli, Musica Ribelle la fa). Un viaggio emotivamente forte lungo circa un'ora e tre quarti, un intenso condensato di mezzo secolo di carriera. Mi permetto due considerazioni, consapevole che il tempo non è un elastico che si allunga e si accorcia quanto si vuole. Per come vanno il mondo e la politica, valuterei la possibilità di aggregare alla scaletta Scuola e Giai Phong (che secondo me dal vivo non è stata mai fatta o quasi) e poi sarebbe bello, almeno una volta, vedere sul palco Pixel, per Francesca Sogna, unico featuring dell'album. D'altra parte, ai concerti si va per sognare e per... non diventare grandi mai!